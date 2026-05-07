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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reunió este jueves en el Vaticano con el papa León XIV, en un encuentro celebrado en el Palacio Apostólico. La reunión tuvo lugar en horas de la mañana y se desarrolló a puerta cerrada, según informaron fuentes oficiales del Vaticano y medios internacionales.

"Me reuní con el Pontífice para reafirmar nuestro compromiso compartido de promover la paz y la dignidad humana", escribió Rubio en un post en X junto a imágenes del encuentro.

El encuentro se produce en un contexto de recientes tensiones entre Washington y la Santa Sede, tras críticas públicas del presidente estadounidense a las posiciones del Papa sobre la guerra en Irán y otros temas internacionales.

Rubio pasó dos horas y media en el Vaticano antes de partir en un convoy bajo estrictas medidas de seguridad, detalló la agencia de noticias Reuters. Luego se reunió con altos funcionarios del Vaticano, incluido el cardenal italiano Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

Este fue el segundo encuentro del secretario de Estado con el sumo pontífice y la primera reunión entre el papa y un funcionario del gabinete de Trump en casi un año. El primer enceuntro tuvo lugar el 19 de mayo de 2025, un día después del inicio del papado de León XIV.

El miércoles, Parolin respondió así a las preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del presidente Trump respecto al papa León XIV: "El Papa ya ha respondido, y fue una respuesta muy cristiana; está haciendo lo que le corresponde".



El Departamento de Estado anunció la semana pasada que Rubio, quien profesa la religión católica, viajaría a Roma, del 6 al 8 de mayo, para promover los vínculos bilaterales con el gobierno italiano y el Vaticano.