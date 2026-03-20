Confían en que Iglesia Católica tendrá un papel clave en la transición en Cuba

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A lo largo de los años, la Iglesia ha sido un mediador clave en procesos que van desde la liberación de presos políticos y el acercamiento entre La Habana y Washington, hasta la distribución de ayuda humanitaria a los más desfavorecidos en la isla.

Reinaldo Escobar, periodista del sitio 14ymedio, y Dagoberto Valdés, director del Centro de Estudios Convivencia, analizaron el papel de la Iglesia Católica en el actual escenario y en la reconstrucción de una Cuba futura, durante su participación en el programa Las noticias como son, que conducen Amado Gil y José Luis Ramos en Martí Noticias.





“Esto no es nuevo. La iglesia interviene gracias a su autoridad moral, no política, y evidentemente, por eso puede hacer una labor de intermediación, una labor de facilitación, como no lo puede hacer ninguna otra institución de este tipo que no sea política”, explicó Valdés.

“Y en ese sentido, yo creo y confío en que el Papa León XIV y sus colaboradores van a tratar por todos los medios que el problema de Cuba, sobre todo con un punto que sí corresponde a la iglelsia, que es que los conflictos se solucionen pacíficamente”, añadió el laico.

“En ese sector está preparada para, de alguna manera, tratar de conducir los procesos respetando a sus protagonistas, pero pidiéndole en nombre de su autoridad moral que esos procesos sean pacíficos, ordenados y graduales”, continuó Valdés.

En las últimas semanas, el Papa León XIV ha recibido a enviados de Estados Unidos y Cuba, señal del proceso de negociaciones entre ambos países con la mediación del Vaticano. El 28 de febrero, el canciller del régimen, Bruno Rodríguez Parrilla, se reunió con el Pontífice.

Unas semanas antes, el Secretario Vaticano para las Relaciones de los Estados, Paul Richard Gallagher, recibió al embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Bird, y al jefe de la misión estadounidense en La Habana, Mike Hammer.

Reinaldo Escobar aseguró que la Iglesia Católica está jugando un papel fundamental en ganarse a los ciudadanos con una acción que va más allá de la política.

“Sencillamente, cada día hay personas que cuando se preguntan si aquí un cambio pudiera ser violento, si un cambio puede ser cruento, muchas personas se dicen, es ahí que está la Iglesia para impedirlo, la Iglesia jugará un papel muy importante cuando se desborden los ánimos y atajarlos. Yo creo que eso es lo más importante”, estimó el periodista de 14ymedio.