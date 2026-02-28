León XIV recibe al canciller cubano en la Santa Sede

Getting your Trinity Audio player ready...

El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, fue recibido en audiencia por el Papa León XIV el 28 de febrero de 2026 en el Vaticano, en un encuentro que se produce en medio de crecientes tensiones entre Cuba y Estados Unidos y que refleja el interés de La Habana en fortalecer los canales diplomáticos con la Santa Sede.

La visita de Rodríguez Parrilla se enmarca en una notable actividad diplomática en Roma y el Vaticano, marcada por la presencia simultánea de diversos representantes, incluidos diplomáticos estadounidenses, lo que ha alimentado especulaciones sobre posibles contactos indirectos entre ambas partes, aunque no hay confirmación de reuniones directas entre ellos.

Esta dinámica fue reportada por el periodista Mario J. Pentón en Martí Noticias, señalando un “amplio despliegue diplomático de Estados Unidos y Cuba” en la Santa Sede.

Según el análisis de Pentón, la presencia de Rodríguez Parrilla en Roma coincide con intensas reuniones entre el encargado de negocios de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, y autoridades vaticanas, así como con contactos con el obispo de Guantánamo-Baracoa, monseñor Silvano Pedroso Montalvo.

En estas reuniones se habría destacado el “importante papel” de la Iglesia Católica en la isla y se abordaron cuestiones humanitarias que afectan a la población cubana.

El contexto europeo también ha sido parte del trasfondo diplomático: el ministro de Relaciones Exteriores de Italia, Antonio Tajani, declaró que “Cuba necesita un cambio democrático sin violencia”, en medio de la intensa actividad diplomática en Roma vinculada a la situación cubana y a la presión estadounidense.

Este acercamiento cubano al Vaticano tiene antecedentes recientes. En junio de 2023, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel se reunió en audiencia privada con el entonces pontífice Papa Francisco, marcando un hito en la relación entre Cuba y la Santa Sede. La visita de 2026 busca, en este sentido, explorar el papel del Vaticano como mediador o facilitador en la arena internacional, en especial ante las tensiones crecientes entre La Habana y Washington.

El despliegue diplomático en Italia y la Santa Sede es citado por medios de prensa como un posible escenario donde el Vaticano podría desempeñar un rol clave, no solo en asuntos bilaterales con Cuba, sino también como interlocutor relevante frente a posiciones que incluyen a Estados Unidos y a actores europeos.