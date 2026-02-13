Obispos cubanos aplazan visita al Vaticano por crisis en la isla

Getting your Trinity Audio player ready...

La Conferencia de Obispos Católicos de Cuba decidió aplazar su visita “ad limina” al Vaticano prevista para febrero, en medio de un colapso en el país por escasez de combustible.

“Esto es algo muy fuerte porque normalmente los obispos del mundo van a Roma”, dijo el sacerdote cubano Castor Álvarez a Martí Noticias.

El sacerdote explicó que los obispos solicitaron al papa León XIV fijar “otra fecha más adelante” debido al “agravamiento de la situación socioeconómica del país”, que —según el propio episcopado— genera “inestabilidad e incertidumbre” entre la población.

Castor añadió que la cancelación “hace pensar al mundo católico qué es lo que está pasando en Cuba” y valoró que los obispos optaran por “estar con el pueblo en un momento difícil”.

Fuentes vaticanas confirmaron a EFE que la visita, prevista del 16 al 20 de febrero, no podrá realizarse “porque las condiciones actuales no lo permiten”.

La audiencia con el papa León XIV formaba parte del programa tradicional que los episcopados realizan cada cinco años para orar en las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo y sostener encuentros con los dicasterios de la Santa Sede.

En una nota oficial, el Secretariado de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba informó que, “debido al agravamiento de la situación socioeconómica del país”, los prelados consideraron “prudente solicitar al Santo Padre el aplazamiento de esta peregrinación para una fecha futura”, reiterando su “comunión con el Papa” y su “cercanía espiritual” con el pueblo cubano. Los obispos pidieron oraciones “por la nación cubana” en este “tiempo de espera y esperanza”.

A inicios de mes, León XIV expresó su “gran preocupación” por el aumento de tensiones entre Cuba y Estados Unidos y llamó a un “diálogo sincero y eficaz” para evitar más sufrimiento a la población.