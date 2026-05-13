EEUU reafirma ofrecimiento de $100 millones en ayuda directa a Cuba si el régimen lo permite

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El gobierno de Estados Unidos reafirmó este miércoles que había ofrecido entregar 100 millones de dólares en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, siempre que el régimen de La Habana permitiera su distribución a través de canales independientes como la Iglesia Católica y otras organizaciones humanitarias confiables.

"Hoy, el Departamento de Estado reafirma públicamente la generosa oferta de Estados Unidos de proporcionar 100 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria directa al pueblo cubano, que se distribuirían en coordinación con la Iglesia católica y otras organizaciones humanitarias independientes de confianza", indica una declaración oficial del Departamento de Estado.

El comunicado confirma lo anunciado la semana pasada por el Secretario de Estado Marco Rubio, cuando habló a periodistas en Roma sobre el ofrecimiento de asistencia directa a los cubanos: "Estamos preparados para hacer más. De hecho, hemos ofrecido al régimen allí cien millones de dólares de ayuda humanitaria. Hasta ahora no han aceptado… pero estamos ofreciendo más y es el régimen el que está obstaculizándolo".

El canciller dijo que en su reunión en la Santa Sede discutió ese tema y comentó "esperamos poder hacerlo porque queremos ayudar al pueblo de Cuba que está siendo perjudicado por este régimen incompetente que ha destruido el país y la economía."

La decisión recae en el régimen

El comunicado publicado hoy deja en claro que "la decisión de aceptar nuestra oferta de ayuda o denegar una asistencia vital crítica recae en el régimen cubano, que, en última instancia, deberá rendir cuentas ante el pueblo cubano por interponerse en el camino de una ayuda fundamental".

En la declaración oficial, el Departamento de Estado aseguró que EEUU "también ha realizado numerosas ofertas privadas al régimen cubano para brindar una asistencia generosa al pueblo cubano, incluyendo apoyo para un servicio de internet satelital rápido y gratuito, así como 100 millones de dólares en asistencia humanitaria directa".

"El régimen se niega a permitir que Estados Unidos proporcione esta asistencia al pueblo cubano, el cual se encuentra en una necesidad desesperada de ayuda debido a los fracasos del corrupto régimen de Cuba", señala el comunicado.

Presión sobre el sistema cubano

El pronunciamiento también deja clara la postura política de la administración estadounidense hacia la isla, al afirmar que "Estados Unidos continúa buscando reformas significativas para el sistema comunista cubano, que solo ha servido para enriquecer a las élites y condenar al pueblo cubano a la pobreza".

La nueva oferta de ayuda se produce en medio de una crisis económica y social cada vez más aguda en Cuba, marcada por la escasez de alimentos, medicinas, combustible y apagones prolongados, además del deterioro general de las condiciones de vida.

En ese contexto, la insistencia de Estados Unidos en canalizar la ayuda fuera del control estatal coloca nuevamente en el centro del debate la negativa del régimen a permitir mecanismos independientes de asistencia a la población.