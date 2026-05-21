Rubio reafirma que Cuba representa una amenaza real para la seguridad nacional de EEUU
El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que un gran jurado en el sur de Florida presentó cargos contra Raúl Castro, a quien calificó como “fugitivo de la justicia”. También advirtió que Cuba enfrenta un “Estado fallido” con impacto directo en la seguridad nacional estadounidense.
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