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Rubio reafirma que Cuba representa una amenaza real para la seguridad nacional de EEUU

Rubio reafirma que Cuba representa una amenaza real para la seguridad nacional de EEUU
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Rubio reafirma que Cuba representa una amenaza real para la seguridad nacional de EEUU

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El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, afirmó que un gran jurado en el sur de Florida presentó cargos contra Raúl Castro, a quien calificó como “fugitivo de la justicia”. También advirtió que Cuba enfrenta un “Estado fallido” con impacto directo en la seguridad nacional estadounidense.

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