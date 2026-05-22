“Un caso criminal por asesinato”, senadora Moody ofrece a Radio Martí detalles del encausamiento a Castro (VIDEO)

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“Este es un caso criminal por asesinato”, afirmó la senadora federal Ashley Moody, en entrevista con Radio Martí sobre el encausamiento a Raúl Castro, anunciado este miércoles 20 de mayo en la Torre de la Libertad de la ciudad de Miami.

En declaraciones ofrecidas en el programa de Radio Martí “El futuro es ya”, conducido por Ninoska Pérez Castellón y Janisset Rivero, Moody reconoció que tenía confianza en que la Administración del presidente Donald Trump tomaría acción: “Sabía absolutamente que se podía hacer, si teníamos una administración lo suficientemente valiente como para pedirlo. Y como ve, este nunca fue un caso en el que no supiéramos quién dio la orden. La orden de tumbar aviones con estadounidenses adentro”.

La senadora, quien fungió como Fiscal General de Florida entre 2019 y 2025, explicó que para proceder con el encausamiento sobre el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido hace treinta años, lo único que hacía falta era voluntad política.

Raúl Castro enfrenta actualmente siete cargos criminales en Estados Unidos. Estos incluyen un cargo de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro cargos de asesinato, uno por cada una de las cuatro víctimas, y dos cargos de destrucción de aeronaves.

Sobre cuáles serían los próximos pasos en este proceso judicial la legisladora republicana respondió: “El propio encausamiento es el documento de acusación que establece todos los cargos para cada individuo y es lo primero que uno tiene que tener para iniciar, un juicio y el proceso para llegar a un juicio y, de hecho, a una condena, porque como sabe, sólo hemos tenido a una persona que realmente ha sido condenada por este atroz derribo. Y como saben, la mayoría de los acusados en esta causa están en Cuba, incluido Castro. Así que los próximos pasos serán que el fiscal de los Estados Unidos comenzará el proceso para, tramitar toda la documentación para tratar de extraditarlos".

Sin embargo, la representante republicana alertó que esa gestión "será increíblemente difícil" y para ello, "trabajarán muy de cerca con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para evaluar los próximos pasos".

Durante la presentación oficial del encausamiento a Castro por parte del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en la Torre de la Libertad, fue la senadora Moody quien leyó el texto del encausamiento.





"Lo vamos a buscar donde quiera que esté"

La legisladora enfatizó que la jornada del 20 de mayo fue un gran día para la comunidad cubana exiliada y para todos aquellos que saben lo que “Castro y ese régimen, y todos los que han estado involucrados desde entonces, han hecho”.

“No había mejor lugar para leer ese encausamiento que el corazón de la comunidad cubana refugiada en Miami, con el entendimiento de que Miami y, de hecho, todos los que han respaldado esto y han creído durante tanto tiempo que se podía hacer, es el corazón palpitante de la defensa de la libertad para la gente y un ejemplo para el resto de la nación”, apuntó.



Al finalizar la entrevista, la senadora reflexionó sobre el mensaje directo de la administración hacia los que hayan dañado la vida de ciudadanos estadounidenses: “Si usted va contra un ciudadano americano, si usted daña a un ciudadano americano, lo vamos a buscar donde quiera que esté”.