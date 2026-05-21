EEUU emite alerta de seguridad por manifestación convocada por el régimen de Cuba

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La Embajada de los Estados Unidos en Cuba publicó hoy una alerta oficial advirtiendo a sus ciudadanos sobre una manifestación organizada por el régimen cubano para la mañana del viernes 22 de mayo frente a su sede en La Habana.

En el mensaje, titulado “Mensaje de protesta”, la embajada informa textualmente:

“El régimen cubano está planeando una manifestación para la mañana del viernes 22 de mayo de 2026, en la plaza frente a la Embajada de los Estados Unidos. Es posible que haya una mayor presencia policial, desvíos de tráfico e interrupciones en los desplazamientos. Esto podría afectar el acceso a la embajada desde la noche del jueves 21 de mayo de 2026.”



La legación recomienda a los ciudadanos estadounidenses: Evitar manifestaciones y aglomeraciones, mantenerse consciente de su entorno y consultar los medios de comunicación locales y estar preparados para ajustar sus planes.



El acto frente a la sede diplomática estadounidense fue convocado por la oficialista Unión de Jóvenes Comunistas y las proclamadas "organizaciones de masas, estudiantiles y movimientos juveniles", que son en realidad entidades controladas por el régimen.

Así, La Habana espera movilizar, como en tantas otras ocasiones, a sus seguidores en la llamada "Tribuna Antiimperialista José Martí", bautizada popularmente como "el protestódromo" para condenar la determinación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de presentar serios cargos contra el General de Ejército Raúl Castro.

Activistas denuncian restricción de movilidad

La activista cubana Zelandia Pérez Abreu denunció a Martí Noticias una nueva restricción de movilidad impuesta por agentes de la Seguridad del Estado en La Habana, en vísperas de la marcha.

Según explicó Pérez Abreu, en horas de la mañana varios oficiales se presentaron en su vivienda para informarle que ni ella ni el periodista independiente Juan Manuel Moreno Borrego podrían salir de su hogar “hasta nuevo aviso”.

Pérez Abreu relató que el operativo estuvo encabezado por un agente identificado como “Rodrigo”, acompañado de otros dos oficiales uniformados.

“El tal Rodrigo se presentó aquí con dos oficiales más informándome que no podíamos salir hasta nuevo aviso”, afirmó.

La activista aseguró que respondió a los agentes que su vivienda “no es un calabozo” y que necesita salir para cubrir necesidades básicas en medio de la grave crisis que enfrenta el país.

La denuncia fue divulgada además por el perfil de Facebook del diario independiente Cuba Hoy dirigido por Moreno Borrego.

Según la publicación, la medida estaría relacionada con la Tribuna Antiimperialista José Martí convocada por el régimen cubano para este viernes en La Habana, en respaldo a Raúl Castro, imputado el miércoles en Estados Unidos por presunta “conspiración para asesinar a ciudadanos estadounidenses” y otros cargos relacionados con el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.