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Las Noticias Como Son

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Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Luz Escobar y Alejandro Tur Valladares, abordan el financiamiento de la Unión Europea y la ONU a Mipymes privadas y estatales. Monseñor Dionisio García aclara detalles sobre la ayuda de EEUU y el diario USA Today entrevista al “Cangrejo”.

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