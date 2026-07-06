Las noticias como son

Amado Gil y José Luis Ramos, en Tertulia con Luz Escobar y Alejandro Tur Valladares, abordan el financiamiento de la Unión Europea y la ONU a Mipymes privadas y estatales. Monseñor Dionisio García aclara detalles sobre la ayuda de EEUU y el diario USA Today entrevista al “Cangrejo”.