Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, en tertulia con Yoani Sánchez y Omar López Montenegro, abordan la creación de un instituto que pretende perfeccionar las empresas estatales. El embajador de Cuba en la ONU ofrece oportunidades de negocio a EEUU y la ONU usa a sector privado para distribuir ayuda.
Episodios
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junio 29, 2026
Las noticias como son
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junio 26, 2026
las noticias como son
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junio 25, 2026
Las noticias como son
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junio 24, 2026
Las noticias como son
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junio 23, 2026
Las noticias como son
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junio 22, 2026
Las noticias como son
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