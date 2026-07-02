Las noticias como son
Amado Gil y José Luis Ramos, con Reinaldo Escobar e Hildebrando Chaviano, abordan la apertura de una Mipyme en La Habana que vende combustible a privados. Por otro lado, la propia prensa oficial cuestiona la efectividad de los dirigentes de Matanzas para implementar las 176 medidas.
Episodios
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junio 30, 2026
Las noticias como son
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junio 29, 2026
Las noticias como son
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junio 26, 2026
las noticias como son
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junio 25, 2026
Las noticias como son
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junio 24, 2026
Las noticias como son
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junio 23, 2026
Las noticias como son
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