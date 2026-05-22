Opositores nicaragüenses ven "pánico" en defensa de Ortega a Raúl Castro

Getting your Trinity Audio player ready...

El reciente encausamiento por delitos de asesinato contra el dictador cubano Raúl Castro ha tenido un impacto directo en el régimen de Nicaragua. Según un comunicado firmado por Daniel Ortega y Rosario Murillo y titulado "Cuba, potencia de bien común", la acusación es "sumamente peligrosa”.

"Condenamos rotundamente el irrespeto que viola todos los principios y valores de las Naciones Unidas, señalaron Ortega y Murillo, principales aliados del régimen cubano en el continente americano. La pareja aprovechó para enviar a Castro, Miguel Díaz-Canel, y a toda la dirigencia del Partido Comunista de la isla su “firme, congruente y consecuente hermandad y solidaridad".

Tras este pronunciamiento, líderes opositores nicaragüenses consultados por Martí Noticias calificaron la reacción de Managua como una muestra de “pánico” del régimen sandinista al verse al espejo en la imputación de Raúl Castro y temer ser los próximos que deban ser llamados a rendir cuentas ante la justicia.

De acuerdo con Luis Fley, excomandante de la contra revolución que combatió en los años ochenta al primer régimen sandinista, los Ortega Murillo “tienen que solidarizarse porque es lo único que puede hacer con el dictador de Cuba, pero no puede hacer nada más que lloriquear porque la acusación es un hecho consumado”.

Para Félix Maradiaga, el comunicado de Daniel Ortega “es un gesto de pánico porque sabe que el encausamiento contra Raúl Castro es, anticipadamente, una imputación contra él mismo” al tiempo que aseguró que “Ortega ve a su par cubano en el banquillo y se ve a sí mismo”.

Para Maradiaga, expreso político y presidente del World Liberty Congress (WLC), lo que realmente siente Ortega en estos momentos de máxima presión estadounidense sobre La Habana “es la conciencia de que el cerco internacional se está cerrando”.

“El mensaje a los pueblos nicaragüense y cubano es uno solo: cuanto más exaltada la retórica de los tiranos, más cerca está su hora. La defensa de Castro por parte de Ortega no proyecta fuerza; proyecta miedo”, apuntó Maradiaga.

Juan Sebastián Chamorro, economista y expreso político, señaló que “se ha notado en las últimas semanas, después de meses de un cauteloso silencio, un discurso más confrontativo de los Ortega-Murillo en contra de Trump”.

Para Chamorro, “al parecer, los Ortega-Murillo han calculado que la administración Trump no se va a preocupar por Nicaragua y que los dejarán sin atender” pero en su criterio se equivocan dado que “saliendo de Cuba” confía en que “Nicaragua será efectivamente un tema de mayor atención por dos motivos: la primera porque quedará siendo la única en la región que adversa abiertamente a los EEUU y, la segunda, porque ha demostrado, con su acercamiento a China, Rusia e Irán ser una amenaza para la seguridad hemisférica”.

Maradiaga también destacó “la hipocresía del texto” con el que los Ortega Murillo se pronunciaron tomando en cuenta que “es un régimen que ha desnacionalizado a 452 nicaragüenses, que mantiene a 47 personas presas políticas (11 en condición de desaparición forzada), y que en marzo pasado fue señalado por el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU como responsable de violaciones graves y sistemáticas, algunas de las cuales constituyen crímenes de lesa humanidad”.

“Ese mismo régimen pretende ahora invocar los principios y valores de las Naciones Unidas” denunció. "Es el zorro lamentándose por las gallinas”.

Para un exdiplomático nicaragüense que dio declaraciones en condición de anonimato “el derecho internacional no puede usarse para protegerse de la comisión de graves crímenes, el derecho internacional está construido alrededor del compromiso de las naciones de combatir la impunidad y juzgar a los responsables de la comisión de delitos graves como los cometidos por Raúl Castro y resto de funcionarios cubanos involucrados”

Para el exdiplomático, que ahora se encuentra en el exilio, “Estados Unidos tienen todo el derecho de someter a la justicia a quienes han asesinado a sus ciudadanos sin que el gobierno cubano a lo largo de los años haya dado muestras de un verdadero compromiso con la justicia más bien protegiendo a los criminales”.

“Los Ortega Murillo reaccionan rechazando la apertura de un proceso legal con todas las garantías procesales que ni Cuba ni Nicaragua conceden a sus ciudadanos” concluyó la fuente.