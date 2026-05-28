Fiscal general interino sobre Raúl Castro: Vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí

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El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, afirmó que el gobierno estadounidense buscará llevar a Raúl Castro ante un tribunal federal en Miami para que responda por los cargos relacionados con el derribo en 1996 de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate.

En declaraciones a la cadena Fox News, Blanche rechazó que la acusación anunciada la pasada semana tenga fines simbólicos o políticos y aseguró que Washington pretende lograr la comparecencia del exgobernante cubano ante la justicia estadounidense.

“No hicimos esta acusación para dar un espectáculo. La hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí… y vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí”, declaró el funcionario.

Blanche explicó que, como ocurre en otros casos contra acusados fuera de Estados Unidos, el Departamento de Justicia trabaja con aliados internacionales para intentar concretar extradiciones y hacer cumplir las acusaciones emitidas por tribunales federales.

“El propósito de la acusación formal no se limita al papel en el que está impresa. Su propósito es traer a la persona acusada a este país, ante un tribunal de justicia, para que rinda cuentas ante la ley”, sostuvo.

El Departamento de Justicia anunció la pasada semana el encausamiento formal de Raúl Castro por su responsabilidad en la muerte de tres ciudadanos estadounidenses y un residente permanente legal durante el derribo de dos aeronaves civiles de Hermanos al Rescate el 24 de febrero de 1996.

El anuncio fue realizado por Blanche durante una conferencia de prensa en la Torre de la Libertad, en Miami, donde señaló que los familiares de las víctimas llevaban tres décadas esperando justicia.

“Por 30 años, los familiares de las víctimas han esperado justicia”, dijo entonces el fiscal interino, quien recordó que las aeronaves realizaban misiones humanitarias y que las víctimas “eran civiles desarmados”.

Según la acusación, Raúl Modesto Castro Ruz ordenó a pilotos de la Fuerza Aérea cubana atacar las avionetas N2456S y N5485S sobre aguas internacionales.

Castro enfrenta cuatro cargos de asesinato, dos cargos de destrucción de aeronaves y un cargo de conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses. En la acusación también aparecen Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez.

“Mi mensaje es claro: Estados Unidos y el presidente Trump no olvidarán a sus ciudadanos”, afirmó Blanche durante el anuncio de la acusación.