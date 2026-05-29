OLA alerta sobre manipulación infantil en homenaje a Raúl Castro

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El Observatorio de Libertad Académica (OLA) señaló que la convocatoria de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) para homenajear a Raúl Castro por sus 95 años, el próximo 3 de junio, evidencia el uso de las escuelas para asegurar la lealtad política, el control social y el blanqueo de su figura.

"Resulta evidente que los festejos públicos por su cumpleaños conforman una operación mayor de apoyo y blanqueo de su figura, con la niñez y las escuelas como parte central del soporte", denunció OLA.

El llamado pide a niños y adolescentes contar "qué significa Raúl en nuestra vida cotidiana". OLA advierte que esta campaña, que coincide con el encausamiento en Estados Unidos de Castro por el derribo de dos avionetas en 1996, utiliza a la niñez como soporte central.

“Expresamos nuestra preocupación con los episodios constantes de culto a la personalidad que se utiliza en la enseñanza cubana, en particular en la enseñanza primaria, donde todos los estudiantes son obligados a pertenecer a la Unión de Pioneros José Martí y posteriormente también se incentiva la pertenencia a la Unión de Jóvenes Comunistas”, dijo a Martí Noticias, Leonardo Fernández, historiador e investigador vinculado al OLA.

El observatorio denuncia que el sistema cubano sustituye la función democrática de la enseñanza por un modelo de adoctrinamiento. A diferencia de una socialización natural, este mecanismo impone un conjunto de creencias sin posibilidad de réplica, utilizando la autoridad del maestro para validar una única verdad.

El análisis explica que este modelo se apoya en una saturación visual de retratos de Fidel y Raúl Castro en las aulas para convertirlos en símbolos morales. Además, critica un "biografismo" histórico que reduce los procesos nacionales a la vida de ambos líderes, vinculando la soberanía del país a su permanencia.

A nivel individual, el OLA advierte que este culto desplaza los principios éticos por una moral de obediencia. Esto genera disonancia cognitiva en los alumnos al contrastar la narrativa de "éxito oficial" con la escasez material y la precariedad de los servicios que observan en su vida cotidiana.

En su estudio comparativo, la entidad señala que, mientras el culto en Corea del Norte es teocrático, dinástico y en la URSS era intelectual, institucional, en Cuba tiene un matiz carismático, nacionalista, que instrumentaliza la identidad patria frente a un enemigo externo.

OLA enfatiza que estas prácticas de control psicológico vulneran los estándares de la UNESCO y la UNICEF sobre el pensamiento crítico y el derecho del menor a recibir información veraz. El informe concluye que la manipulación sobre la infancia es el principal obstáculo para una transición orgánica en la isla.