Jóvenes del exilio cubano se reúnen en FIU para debatir sobre memoria histórica y democracia

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La Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU) acogió este sábado el Primer Encuentro Internacional de Jóvenes con la Memoria Histórica, un evento dedicado a promover la unión, la reflexión y la colaboración entre los jóvenes interesados en el futuro democrático de Cuba.

El encuentro es convocado por el Instituto de la Memoria Histórica de Cuba contra el Totalitarismo, Plantados Hasta la Libertad y la Democracia, el Instituto de Estudios Cubanos (ICS) de la FIU y Atlantic University; instituciones comprometidas con la defensa de los derechos humanos, la memoria histórica, el análisis académico y el fortalecimiento de la sociedad civil cubana.

Pedro Corzo, periodista e investigador del Instituto de la Memoria Histórica de Cuba, dijo a Martí Noticias que el evento mostró "la labor y el compromiso de numerosos jóvenes cubanos del exilio político".

El presidente de ese instituto destacó que el evento tenga lugar en una facultad que lleva el nombre de un cubano ilustre, Rafael Díaz-Balart.

Corzo explicó que el debate se desarrolla en cuatro mesas de trabajo: la memoria histórica en las redes sociales, la investigación histórica en el post-totalitarismo, el exilio como reservorio, fuente de tradiciones y lucha por los valores de la nación cubana y recuperación y restauración de la historia de Cuba.

Una de las participantes, la activista Kiele Alessandra Cabrera, quien dirige una de las mesas de trabajo dijo que el encuentro "es algo sumamente valioso, no solamente para las personas del exilio histórico, pero también para que la nueva generación aprenda la verdad de lo que ha pasado por los últimos 67 años. Hay jóvenes aquí que han salido de Cuba de hace tres años, igual que hay jóvenes que nacieron aquí en el exilio de padres cubanos y estamos todos unidos en crear estrategias para contrarrestar las narrativas del régimen y prepararnos para la transición democrática adentro de Cuba".

La activista cubanoamericana, graduada con honores en Asuntos Internacionales en la Universidad Estatal de Florida (FSU) "es hija de exiliados, nieta de exiliados y creció en una casa donde el activismo político a favor de la democracia en Cuba siempre estuvo presente", destacó Corzo.