Pronóstico de apagones severos en Cuba tras nueva salida de la Guiteras

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La estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) reportó que la Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, la mayor unidad de generación del país con capacidad nominal de 250 MW, salió de emergencia del Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

Esta avería eleva drásticamente el déficit de generación. De cumplir el pronóstico para el horario pico nocturno: disponibilidad de solo 1.158 MW frente a una demanda máxima estimada de 3.200 MW, más del 60% del país podría quedar sin servicio eléctrico durante varias horas en la noche, con cortes prolongados y rotativos.

El viernes se registró una máxima afectación de 1.894 MW precisamente por la salida imprevista de la Termoeléctrica Antonio Guiteras, ubicada en Matanzas y considerada el principal bloque generador de Cuba.

"En la noche salió de servicio la Unidad de la CTE Antonio Guiteras debido a un salidero en el economizador", informó la UNE.

La salida actual se suma a un historial de fallos frecuentes en caldera y economizador.

Su ausencia reduce significativamente la generación térmica y agrava la crisis estructural del SEN, que también enfrenta averías en otras plantas, como la unidad 2 de Felton y unidades de Renté, mantenimientos y limitaciones por combustible.

La UNE mantiene en avería varias unidades y reporta cientos de MW fuera por falta de combustible en la generación distribuida.

No se ha ofrecido un plazo concreto para el regreso de la Guiteras, lo que mantiene el panorama “extremadamente tenso” para los próximos días.

Jorge Piñón, investigador sénior del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en Austin, y uno de los mayores expertos en el sector energético cubano, ha reiterado en varias entrevistas con Martí Noticias que el colapso del Sistema Electroenergético Nacional se debe principalmente al deterioro estructural crónico de las termoeléctricas, que tienen más de 40-50 años con mantenimiento mínimo, y no solo a la falta de combustible, que afecta a la isla.

Según él, el sistema funciona como “una cadena de dominós”: una avería en una planta clave, como la Guiteras, provoca la caída en cadena de todo el SEN.

El petróleo crudo cubano pesado acelera la corrosión de los equipos, creando un círculo vicioso de fallos constantes.

Piñón critica la mala gestión del gobierno, que prioriza inversiones en hoteles de lujo en lugar de reparar la red, y advierte que no hay solución a corto plazo: la recuperación real tomaría 3 a 5 años y entre 8.000 y 10.000 millones de dólares.