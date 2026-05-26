Países Bajos eleva alerta de viaje a Cuba por crisis y riesgos de seguridad

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El Ministerio de Exteriores de Países Bajos elevó a nivel naranja su alerta de viaje para Cuba y recomendó viajar a la isla "solo si es necesario", debido al deterioro de la situación interna provocado por los apagones, la escasez de alimentos, combustible y medicamentos, así como el aumento de los riesgos de seguridad.

La actualización del aviso, vigente desde el 21 de mayo, advierte que "no es seguro ir de vacaciones" a Cuba y señala que las tensiones sociales podrían aumentar por la crisis económica y energética que atraviesa el país.

El gobierno neerlandés alertó además sobre posibles interrupciones prolongadas del transporte, cancelaciones de vuelos, protestas inesperadas y limitaciones en los servicios médicos debido a la falta de recursos hospitalarios.

Las autoridades recomendaron evitar manifestaciones y seguir las instrucciones de las autoridades locales, al tiempo que señalaron que la capacidad de asistencia consular en caso de emergencia puede verse limitada.

Varios países han actualizado sus alertas de viaje a la isla para advertir a sus ciudadanos de situaciones no seguras generadas por la crisis que vive el país, como apagones constantes, aumento de la criminalidad, protestas ciudadanas y escases de recursos básicos como alimentos, artículos de higiene y medicinas.