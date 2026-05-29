Reportan que principales hoteleras españolas en Cuba ya han roto con GAESA

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Las cadenas hoteleras españolas y otras empresas internacionales estarían formalizando su ruptura con el conglomerado militar GAESA, para evitar las sanciones de Estados Unidos que entrarán en vigor después del 5 de junio de 2026, según reveló Preferente, un diario digital especializado en turismo.

El medio dedicado a noticias del sector turístico como la gestión de hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, turoperadores, los estudios de destinos turísticos e inversiones, entre otros asuntos de esa industria, ha tenido acceso a la lista de empresas españolas que pueden verse afectadas por estas medidas de la Administración Trump y confirma que “casi todas acaban de romper con el conglomerado militar”, sancionado por EEUU.

Preferente muestra el entramado empresarial de GAESA/Gaviota/CIMEX/PALCO que será objetivo de las sanciones secundarias a partir del 5 de junio donde las hoteleras españolas (Meliá, Iberostar, etc.) aparecen indirectamente porque operan a través de joint ventures como Logística Hotelera del Caribe (con Iberostar) y contratos de gestión con Gaviota Hoteles. Por eso están formalizando su salida: para no aparecer en esta red y evitar multas y bloqueos del Tesoro estadounidense.

Hasta el momento, ni Meliá Hotels International ni Iberostar han publicado un comunicado oficial confirmando su salida formal de Gaviota o GAESA.

En el caso de Meliá, la compañía anunció que ha reducido su capacidad operativa en Cuba al 50% al cierre del primer trimestre de 2026, debido a la crisis energética, falta de combustible y caída del turismo. La empresa se refiere a la reducción como una “compactación temporal” para optimizar recursos y mantener la calidad en los hoteles que siguen abiertos y se mantienen promocionando en su web corporativa y en meliacuba.com.

En el caso de Iberostar, han habilitado reservas directas y pago en hotel para clientes cubanos este verano 2026 a través de ibercuba.com. En su sitio web oficial siguen destacando sus hoteles en Cuba en localidades como Varadero, Holguín y los Cayos como parte de su oferta.

Una fuente de la industria turística en Cuba envió a Martí Noticias un comunicado afirmando lo siguiente: "Con el objetivo de adaptarnos al entorno regulatorio global y de garantizar los estándares que caracterizan a nuestra marca, Iberostar Cuba Hotels & Resorts dejará de operar y comercializar a partir del 1 de junio de 2026 los hoteles: Iberostar Grand Packard, Iberostar Selection Ensenachos, Iberostar Selection Holguín, Iberostar Coral Holguín, Iberostar Selection Esmeralda, Iberostar Coral Esmeralda, Iberostar Coral Ensenachos, Iberostar Selection La Habana, Iberostar Origin Bella Vista Varadero, Iberostar Origin Laguna Azul, Iberostar Origin Playa Pilar e Iberostar Origin Playa Alameda".

Preferente detalla que, además de las hoteleras, entidades como el Banco Sabadell y la firma financiera Alto Cedro (ligada a los Botín) están preparando su salida. La minera canadiense Sherritt fue una de las primeras en anunciar públicamente su retirada.

Están a cero porque no tienen turistas

El sector turístico cubano enfrenta un escenario de gran incertidumbre: posible cierre progresivo de establecimientos, deuda pendiente con las operadoras y un golpe adicional a una industria ya muy debilitada.

Ivan Rodríguez, chef de un popular restaurante capitalino, en un reporte que destaca hoy la cadena Reuters, alertó de espacios donde la actividad económica ha quedado anulada por completo: "Tenemos operaciones con Varadero y Cubanacán que están a cero porque no tienen turistas."

"Este restaurante solía estar lleno de gente. Normalmente, cuando el turismo va bien, vienen muchas personas famosas y artistas. Los Reyes de España han estado aquí. Así que este es un restaurante muy conocido que lleva abierto 13 años. Pero desde mediados de enero, las cancelaciones de grupos y de turistas han aumentado mucho. Los problemas con la electricidad nos han afectado gravemente", dijo Rodríguez.

El centro histórico de La Habana Vieja, otrora repleto de visitantes, se encuentra ahora casi vacío. Miles de personas solían recorrer sus calles a diario; hoy, el panorama es desolador, indica el reporte de Reuters, que entrevista a Andro Liuben Pérez, un fotógrafo que dedicó casi una década a retratar a los turistas.

"Había mucho trabajo, se lo aseguro. Solía trabajar con clientes nuevos todos los días; algunos días, incluso, atendía a más de un cliente. Pero ahora la situación es realmente crítica, porque en lugar de tener esa carga de trabajo, prácticamente no hay nada. Para ser honesto, en realidad solo trabajo una vez al mes —quizás dos—, pero no más que eso", comentó Pérez.

El turismo en Cuba en mínimos históricos, la que en un momento fue llamada la locomotora de la economía cubana prácticamente esta estancada. Según cifras de la oficialista Oficina Nacional de Estadística e Información, el desplome es significativo, al cierre de abril el número de visitantes internacionales disminuyó interanualmente un 55.8%. Es de destacar que ya el cómputo del primer cuatrimestre de 2025 había experimentado un descenso respecto a años anteriores.

Para entender la magnitud del descenso los 30 551 vacacionistas foráneos recibidos en abril pasado, según los datos oficiales de la ONEI, representan apenas un 18% de los que llegaron en 2025 (169 334), 14% respecto al 2024 (215 158) y un 13% de los que lo hicieron en 2023 (231 658).

La industria turística se está desmoronando por completo

The Wall Street Journal tituló su reportaje del 27 de mayo de 2026 con una frase lapidaria: “Es como una pandemia”.

El medio estadounidense considera que “la industria turística de Cuba se está desmoronando por completo” y describe una caída brutal del sector, impulsada por la escasez extrema de combustible y la turbulencia económica que ahuyenta a los visitantes extranjeros.

El WSJ menciona lo que ha sucedido con la empresa Caribbean Tours: hace una década, cuando Sarah Foda comenzó a trabajar en sus operaciones en Cuba, la compañía suiza empleaba a 84 personas y atendía a miles de visitantes extranjeros cada mes. Hoy, con la intensificación de las sanciones de la Administración Trump, el número de turistas ha caído a apenas una docena al mes. La empresa mantiene a 22 empleados con sueldos reducidos, esperando una recuperación que parece lejana.

El medio destaca que la falta de combustible, los apagones constantes, la inestabilidad política y la mala imagen internacional han convertido el destino en poco atractivo para los viajeros.