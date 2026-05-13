Economistas advierten que Cuba no saldrá de la crisis sin un cambio político y económico

Getting your Trinity Audio player ready...

Expertos consideran que Cuba difícilmente podrá salir de su profunda crisis económica y social sin un cambio estructural del modelo político y económico vigente.

En declaraciones a Martí Noticias, el economista Elías Amor afirmó que el gobierno cubano “cree que se puede maniobrar dentro del sistema que ha implosionado”, pero sostuvo que la isla ya se encuentra “en esa fase de implosión en la que lo que hay es un descontrol total y absoluto”.

Amor describió la situación de la isla como “una grave crisis humanitaria” y señaló que “las escuelas están paralizadas, las fábricas están paralizadas, el turismo está colapsado, los aviones dejan de prestar servicios”.

Según su opinión, el régimen no podrá revertir la situación manteniendo el actual modelo político y económico. “No puede pretender ni en sueños salir del atolladero en el que se encuentra usando el mismo modelo marxista leninista que está recogido en la Constitución del año 2019. Tiene que cambiar el modelo, tiene que cambiar el sistema”, declaró.

El analista añadió que, a su juicio, la única alternativa sería una transformación política y económica simultánea. “Lo único que pueden hacer es dar un paso a un lado y dejar que vengan otros a dirigir los destinos de la nación en lo económico y en lo político”, dijo.

Asimismo, sostuvo además que una eventual transición en Cuba tendría que incluir “elecciones, parlamentos, partidos políticos, libertades y derechos”, junto con reformas económicas profundas.

“La transición en Cuba tiene que combinar el proceso político y el proceso económico. Y por eso va a ser una transición especialmente difícil”, afirmó, aunque señaló que “no conviene perder la ilusión ni tampoco dejar de creer que esto lo podemos conseguir”.

Para el economista cubano Pedro Monreal la estrategia oficial de continuar destinando recursos al sector turístico pese a la reducción sostenida de visitantes internacionales, no funciona.

“La alta prioridad oficial de la inversión turística en Cuba en un prolongado contexto de reducción de visitantes internacionales es irracional desde una perspectiva económica”, afirmó Monreal en su cuenta en X y consideró que esa política “ignora señales de mercado, bajo retorno de inversión, y costo de oportunidad extremo”.

Monreal señaló que una de las consecuencias más graves de esa política ha sido “la coexistencia del superávit hotelero con el déficit de alimentos de base nacional”.

“El ninguneo de la inversión agropecuaria es la decisión continuada más desatinada de política económica reciente”, añadió.

El economista consideró que la búsqueda de divisas mediante el turismo no es en sí misma equivocada, pero criticó la manera en que se ejecuta. “No es irracional querer divisas, lo irracional es hacerlo de manera tan ineficiente y perjudicando la seguridad alimentaria”, afirmó.