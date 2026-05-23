Siguen cacerolazos en Cuba a pesar de férrea represión contra quienes se atreven a protestar

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Residentes del reparto Los Chinos, conocido también como Los Bloques, en el municipio de Placetas, Villa Clara, recibieron solo cuatro horas de servicio eléctrico el viernes, tras haber protagonizado una manifestación pública para exigir el suministro de energía luego de casi 30 horas continuas de apagón.



No obstante, poco después del restablecimiento temporal, la electricidad volvió a faltar hasta este sábado.

La vecina Aylen Carvajal declaró a Martí Noticias que la situación en el lugar es crítica, debido a que los edificios multifamiliares de ese reparto tampoco cuentan con el servicio de agua potable.

"Ayer nos dieron casi 30 horas de apagón y si no llega a ser por los bloques nuevos que tocaron caldero y se botaron para la calle no nos la ponen", afirmó Carvajal, añadiendo que con solo cuatro horas de luz no tienen tiempo suficiente para almacenar el agua necesaria.

La crisis energética continúa agudizándose en todo el país. Para este sábado, la estatal Unión Eléctrica (UNE) pronosticó que la disponibilidad de energía apenas cubrirá el 41% de la demanda nacional durante el horario de mayor consumo, lo que significa que los apagones afectarán de forma paralela al 60% del territorio nacional durante las horas pico.

Reportes hablan de un despliegue policial en Antilla, Holguín, donde recientemente ocurrieron demostraciones de descontento social por los extendidos apagones. Videos publicados en diferentes plataformas muestran los operativos de las fuerzas policiales en la localidad, dirigidos a la localización de manifestantes.

Entre los ciudadanos identificados de manera preliminar en las redes como detenidos en ese municipio se encuentran Miguel Guerra, Rolando Fundicelli, Jacqueline Tope, Braulio Cuenca, Julio César Leyva, Lester Martínez, Jeanny, Daniel Silva, Lester Osvaldo Martínez Vásquez, Rafael Batista, Eusebio Martínez y Jenny Monet.

Precisamente en esa provincia, el activista Norge Ernesto Díaz, conocido como "Noly Blak" por su labor humanitaria, denunció a Martí Noticias que las autoridades citaron este sábado a su amiga Yamilka Mora a la 1ra Unidad de la Policía en la ciudad de Holguín, conocida como "El Anillo".

La citación se debió a que Mora compartió en redes sociales videos de la protesta en Antilla. Díaz, quien también fue citado por las autoridades este sábado, declaró que hacía responsable al sistema de lo que pudiera sucederle, tras haber exigido la libertad de su amiga.



Las detenciones también se han extendido a la capital cubana. En el barrio de Santos Suárez, escenario de varias manifestaciones durante las últimas semanas a causa de los cortes de electricidad, se reportó el arresto de un vecino llamado "Alejandro".

La residente Yanaisy Curbelo informó a Martí Noticias que "Alejandro" fue detenido tras manifestarse y quemar contenedores de basura, enfrentándose físicamente con los agentes.

Según el testimonio de Curbelo, el ciudadano fue conducido directamente a la prisión de Valle Grande sin pasar por un proceso de instrucción penal ni por una unidad policial previa. Horas más tarde, las autoridades también detuvieron a su esposa.

Por otra parte, en el municipio Playa, el ciudadano Didier Gutiérrez fue citado y advertido de manera oficial en la unidad policial de Siboney tras haber protestado el pasado jueves por los prolongados apagones, donde el servicio se limitaba a dos horas en la madrugada y dos horas en el día.

"Me hicieron una carta de advertencia que yo me negué a firmar, pero dicen que igual eso ellos lo archivan y van haciendo un expediente", explicó Gutiérrez a Radio Martí. El afectado detalló que su protesta consistió únicamente en tocar una cazuela de forma continua durante una hora y media, sin pronunciar consignas ni ofensas.



Ante este escenario, la organización no gubernamental de asesoría legal Cubalex expresó a través de su página de Facebook una profunda preocupación ante la confirmación de múltiples detenciones de carácter arbitrario en el contexto de operativos represivos que, según la organización, han incluido el uso de disparos.

Cubalex advirtió que los nombres y las cifras confirmadas representan solo un subregistro de la situación real, debido a las dificultades existentes para realizar denuncias a causa de los cortes en las comunicaciones y las acciones de las fuerzas del orden.

La plataforma independiente documentó también los casos relacionados con las protestas del 19 de mayo en Antilla, Holguín.

La organización reportó que ese mismo día en Cayo Granma se detuvo a dos jóvenes identificados como "Toti" y "Danito". por contenido publicado en redes sociales, y confirmó el conocimiento de detenciones posteriores a las protestas del 13 de mayo en Santos Suárez.

Finalmente, la publicación de Cubalex detalló que la ola de arrestos continuó el 20 de mayo en el reparto Alamar, La Habana, donde fueron arrestados Elmis Tumbarell y un joven identificado como "Amaury".

A estos hechos se sumaron otras detenciones arbitrarias documentadas por la entidad en varias provincias: Charly Espinosa, en Camagüey; Fidel Mojena Rivero, en Artemisa; Héctor Félix Labrada Muñoz, en Palma Soriano, Santiago de Cuba; y el ex-preso político Alexei Martínez Rojas, en Camajuaní, Villa Clara.