La mayor parte de Cuba quedará a oscuras esta noche

Getting your Trinity Audio player ready...

La Unión Eléctrica (UNE) pronostica para este sábado una jornada de fuertes afectaciones en el servicio eléctrico, con cortes que dejarán sin luz a casi el 60% del país durante el horario pico nocturno.

Según el parte oficial de la UNE, en el horario pico se prevé un déficit de 1.920 MW. Esto significa que, de mantenerse las condiciones, amplias zonas de la isla permanecerán a oscuras durante varias horas, agravando la ya crítica situación energética.

Los cubanos cuestionan la desigualdad en la distribución de la electricidad y se preguntan por qué barrios como Miramar, Nuevo Vedado o en los circuitos donde viven los dirigentes siempre hay corriente, mientras que en los barrios más pobres y en los poblados apenas reciben servicio.

Este panorama ha sido el detonante de un auge significativo de protestas durante las últimas semanas.

Entre el 13 y el 20 de mayo se reportaron manifestaciones y cacerolazos en al menos 15 localidades, con especial intensidad en barrios de La Habana.

Las redes sociales han dado cuenta del malestar en San Miguel del Padrón, Luyanó, Lawton, Marianao, El Vedado, Alamar, La Lisa y Centro Habana, donde se dieron cacerolazos, quema de basura en las calles y bloqueos vecinales.

Al interior de la isla se reportaron protestas en Santiago de Cuba y Holguín.

El ministro de Energía y Minas de Cuba, Vicente de la O Levy, reconoció el pasado 13 de mayo de 2026 la gravedad de la crisis energética que atraviesa el país.

En una comparecencia ante la prensa, admitió que la situación es “aguda y crítica”.

De la O Levy señaló que prácticamente no queda combustible en el país, confirmando que se agotaron las 100.000 toneladas de fueloil donadas por Rusia y que desde inicios de mayo no han recibido nuevos envíos.

Además, atribuyó la crisis principalmente al “bloqueo energético” de Estados Unidos y a las altas temperaturas que han elevado la demanda.