Muere el preso político cubano Ernesto Brieva Sempé en la cárcel Combinado del Este

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El sistema penitenciario cubano suma una nueva víctima tras el fallecimiento de Ernesto Brieva Sempé, manifestante de las protestas del 11 de julio de 2021, quien murió este 13 de mayo en la cárcel Combinado del Este, de La Habana, bajo custodia estatal.

Brieva, de 52 años y residente de Arroyo Naranjo, presentaba un cuadro severo de desnutrición y complicaciones renales que, según dijeron a Martí Noticias familiares que pidieron no ser identificados, no fueron atendidas adecuadamente.

“El padecía de los riñones desde que era casi un muchacho. Cayó en la cárcel, entró en proceso de hemodiálisis y parece que no lo atendieron bien, no se la hacían con la regularidad que requería y murió preso, en el esqueleto y con las piernas hinchadas”, dijo.

Esta versión coincide con el informe del centro de asesoramiento legal Cubalex, que documentó el caso, señalando que el prisionero se encontraba en un estado de desnutrición severa al momento de su deceso.

El informe de Medicina Legal, al que nuestra redacción tuvo acceso, la causa oficial de muerte fue “daño múltiple de órganos” que ocurre, entre otras razones, cuando dos o más sistemas vitales como pulmones, riñones, hígado o corazón se vuelven insuficientes.

Brieva Sempé fue arrestado tras participar en las históricas protestas en la Esquina de Toyo, en el municipio habanero Diez de Octubre.

Inicialmente, fue condenado a cinco años de correccional sin internamiento; sin embargo, las autoridades revocaron el beneficio, trasladándolo a un régimen de mayor severidad en el Combinado del Este, una decisión que terminaría siendo una sentencia de muerte dadas sus patologías previas.

Para el abogado de Cubalex, Raudiel Peña, esta tragedia no es un hecho aislado. "Hemos documentado bastantes casos de presos que sufren desnutrición y falta de atención médica adecuada, especialmente para padecimientos crónicos. Esto, lamentablemente, es parte del día a día del sistema penitenciario cubano", afirmó.

El funeral de Brieva Sempé, realizado en La Habana, estuvo marcado por una fuerte vigilancia de agentes de la Seguridad del Estado, un procedimiento habitual en los entierros de opositores y presos políticos para evitar manifestaciones de descontento.

Con la muerte de Brieva, ya son seis los manifestantes del 11J que han fallecido bajo responsabilidad directa del Estado cubano desde 2021.

Brieva se une a la lista que integran Luis Barrios Díaz, Yosandri Mulet, Geraldo Díaz Alonso, Manuel de Jesús Guillén Esplugas y Luis Miguel Oña.

“En varios casos han sido por falta de atención médica, indolencia de las autoridades, incluso ante las peticiones de los familiares de los de los reclusos para que reciban atención médica y por desnutrición o acceso inadecuado o ineficiente a los alimentos”, puntualizó el jurista de Cubalex.