Preso político cubano Walfrido Rodríguez Piloto lleva más de tres semanas en huelga de hambre

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El preso político Walfrido Rodríguez Piloto mantiene en una prolongada huelga de hambre, que inició desde el 27 del pasado mes en la Prisión de Jóvenes de Occidente, conocida como "Ivanov", en el municipio del Cotorro, La Habana.

Su hermana, Marlin Sonia Rodríguez, pudo visitarlo en la sala de penados del Hospital Nacional, donde se encuentra desde el pasado sábado debido al marcado deterioro de su salud y al estado de deshidratación que presenta.

“Ellos lo tienen en un cuarto,con las esposas puestas, amarrado a la cama. Las condiciones son pésimas. No está tomando nada, no está comiendo, no quiere nada. Él me dijo: 'Hermana, yo estoy de huelga pidiendo la libertad de los presos políticos y mi libertad porque ya no aguanto más esto'”.

En el lugar, dijo, se encontraban agentes de la Seguridad del Estado y personal penal con el fin de persuadir a Rodríguez Piloto para que deponga la protesta.

La hermana del opositor añadió que este se encuentra físicamente muy débil, delgado y con los labios cuarteados por la falta de líquidos.

Walfrido Rodríguez Piloto, de 59 años, es activista y miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República. Actualmente cumple una condena de 10 años de privación de libertad.

El opositor fue arrestado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de El Palenque, municipio de La Lisa, en La Habana. Posteriormente, el Tribunal Municipal de Playa lo condenó por los delitos de desórdenes públicos y desacato.