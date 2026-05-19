Amenazan de muerte en la cárcel al preso político Alexander Verdecia

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El preso político Alexander Verdecia Rodríguez fue amenazado de muerte por un oficial de la prisión Kilo 8, en Camagüey, quien le advirtió que lo mataría en caso de que ocurriera una intervención estadounidense en Cuba.

La denuncia fue realizada a Martí Noticias por su esposa, Eliannis Villavicencio, tras visitarlo en el centro penitenciario el 18 de mayo.

Según explicó, la amenaza se produjo luego de que Verdecia grabara un audio el pasado 29 de abril en el que llamaba a los cubanos a no desfilar el Primero de Mayo, el cual fue difundido en redes sociales a petición del recluso.

Villavicencio explicó que, a raíz de la publicación del audio, su esposo fue interrogado por el jefe de la prisión Kilo 8, identificado como el mayor Leonardo.

“Este mayor le dijo a mi esposo que producto de ese audio lo podían sancionar a más tiempo de prisión o llevar a una celda de castigo indefinidamente. Con eso no bastó y le dijo que si Estados Unidos invadía Cuba, él mismo iría por él hasta su celda y lo mataría”.

La esposa del detenido responsabilizó a la Seguridad del Estado y a las autoridades carcelarias, específicamente al jefe de la prisión Kilo 8, por la integridad física de Verdecia, y afirmó que los presos políticos en el país corren peligro en el contexto actual.

Alexander Verdecia Rodríguez, de 51 años y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), cumple una condena de siete años de privación de libertad. Fue hallado culpable por los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, basados en sus publicaciones y comentarios críticos contra el gobierno en la red social Facebook.

El activista fue detenido inicialmente en febrero de 2025 y recluido primeramente en la prisión Las Mangas, en Bayamo.

La sentencia en su contra fue ratificada en diciembre de 2025 por el tribunal correspondiente, fundamentada en críticas en las plataformas digitales.