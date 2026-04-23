Esposa de preso político teme por sus hijas tras multa y amenazas de cárcel

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La activista Eliannis Villavicencio Jorge, esposa del preso político Alexander Verdecia, fue multada este pasado miércoles por las autoridades cubanas tras no asistir a dos citaciones policiales en la Unidad de Operaciones ubicada en Bayamo, Granma.

"Después de dos citaciones, el día 16 y el día 20 de abril, acudí al Centro de Operaciones el día 22, donde me aplicaron una multa por las publicaciones en Facebook y por usar la cuenta de mi esposo", dijo la activista a Martí Noticias desde la localidad de Río Cauto, en esa provincia del oriente de Cuba.

Villavicencio fue multada por un "inspector de telecomunicaciones" y luego recibió amenazas de un agente de la policía política que se identificó como Rolando.

"Me amenazó con que ya lo tenían todo para llevarme a prisión", dijo la activista, que confiensa que en 11 años de ser miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) nunca había tenido tanto temor, "no a ir a prisión, ni a la multa" sino al hecho de que sus hijas, de 7 y 11 años, "quedarán desamparadas completamente" en caso de que ella sea privada de libertad.

Villavicencio Jorge ha sido blanco de hostigamiento por parte de las autoridades debido a su exigencia de libertad para su esposo, Alexander Verdecia Rodríguez.

El tambien miembro de UNPACU cumple una condena de siete años de prisión por los delitos de propaganda contra el orden constitucional e instigación a delinquir, tras publicar críticas al sistema en sus redes sociales.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)