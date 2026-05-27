Despliegue policial y denuncias de coacción: la respuesta oficial a las protestas por apagones en Cuba

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Residentes de diversas localidades de La Habana y de otras provincias de Cuba han protagonizado protestas y cacerolazos en respuesta a los cortes de electricidad, que en algunas regiones superan las 24 y 30 horas continuas.

En el municipio habanero de La Lisa, se reportó el cierre del puente de la localidad y la quema de desechos en la Avenida 51. Ciudadanos de la zona han difundido testimonios sobre la situación.

La activista local Rosa Rodríguez confirmó los incidentes del pasado lunes en esa zona y señaló que las protestas nocturnas se han extendido a áreas aledañas como Marianao y la calle 124.

"En todas partes están las protestas y en La Lisa, en el puente La Lisa, en Marianao, en 124, la gente sale por la noche a protestar, ahora protestan el triple y el doble porque ya están pidiendo hasta libertad”.

Los manifestantes utilizan la frase "No más muela" para expresar su rechazo a los discursos oficiales y exigir soluciones. Asimismo, se reportaron cacerolazos en otros puntos de la capital, como el ocurrido el martes por la tarde en el edificio de 12 Plantas, ubicado en las calles Zanja y Hospital, en el municipio de Centro Habana.

La activista Yamilka Lafita precisó en sus redes sociales que varios municipios acumulan más de un día sin servicio eléctrico, aunque aclaró que la falta de conectividad dificulta el envío de videos sobre lo que ocurre.

Las interrupciones del servicio eléctrico también afectan al interior del país. En el poblado de San Andrés, ubicado en la provincia de Holguín, el opositor Dámaso Fernández denunció el empeoramiento de las condiciones del suministro:

“La situación de la electricidad cada día empeora. Hemos tenido afectaciones inclusive hasta de 30 horas”.

Por su parte, la estatal Unión Eléctrica de Cuba (UNE) pronosticó que el sistema operará a menos de la mitad de su capacidad total durante las horas de mayor consumo. Según la entidad, esta situación dejará al 61% del territorio nacional sin luz de forma simultánea, debido a averías y labores de mantenimiento en las centrales termoeléctricas.

Ante las protestas, las fuerzas de seguridad han desplegado operativos en la capital. En el barrio de Santo Suárez, las autoridades instalaron un puesto de mando en la biblioteca de la escuela secundaria básica César Escalante, junto al parque de la localidad.

Yanaisy Curbelo, madre de un manifestante del 11 de julio, describió la situación en el lugar.

“Eso lo hicieron ahí en la secundaria básica, César Escalante, en la parte de la biblioteca hicieron un puesto de mando. Santo Suárez está militarizado, son muy pocos policías porque todo es seguridad. Es vestido de civil”.

Curbelo afirmó que las recientes manifestaciones por los cortes de luz en esa zona han dejado numerosos detenidos. Además, denunció la existencia de coacción por parte de las autoridades para evitar que los familiares de los arrestados ofrezcan declaraciones públicas y describió lo ocurrido a una vecina:

“Dijeron que si ella hablaba con alguien de lo que había pasado o lo que había visto, más nunca en la vida iba a ver al hermano”.