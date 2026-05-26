Saylí Navarro realiza ayuno en homenaje a Pedro Luis Boitel y su legado de resistencia

Getting your Trinity Audio player ready...

La presa política y Dama de Blanco Saylí Navarro sostuvo este 25 de mayo, una de las formas más profundas de resistencia pacífica: el ayuno voluntario. Su sacrificio no solo es un grito por su propia libertad sino un acto sagrado de recordación a la figura de Pedro Luis Boitel.

“Este lunes 25 de mayo se conmemoraba el 54 aniversario de la muerte de Pedro Luis Boitel, que murió en una huelga de hambre. Saily hizo un ayuno de 12 horas en homenaje a Pedro Luis Boitel”, dijo Sonia Álvarez Campillo, la madre de la Dama de Blanco encarcelada.

La obra de Boitel se define principalmente por su incansable labor como dirigente y guía de estudiantes y su firme activismo como disidente político. Aunque su faceta como poeta es parte de su identidad, su legado más trascendente radica en su lucha contra las dictaduras de Fulgencio Batista y Fidel Castro, lo que lo llevó a fundar organizaciones clandestinas como el Movimiento de Recuperación Revolucionaria (MRR).

El sacrificio personal de Boitel ha inspirado la creación del Premio Libertad Pedro Luis Boitel y a diversas organizaciones de derechos humanos que mantienen viva su memoria como mártir de la democracia.

Saylí Navarro es hija del líder opositor Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia "Pedro Luis Boitel". Ambos cumplen condenas de privación de libertad relacionadas con las protestas del 11 de julio de 2021. Los dos han rechazado el exilio forzado como condición para su liberación.

Al cumplirse un nuevo aniversario del fallecimiento de Boitel en 1972 tras 53 días en huelga de hambre en el cuartel Castillo del Príncipe en La Habana, Navarro vincula su lucha actual con el legado del histórico líder estudiantil, un símbolo de la resistencia de los presos políticos en la isla, reafirmando que la exigencia de dignidad dentro de las prisiones cubanas es una cadena ininterrumpida de valor.