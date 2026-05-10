Castigan a Saily Navarro por revelar agresión contra su padre en cárcel de Agüica

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Las autoridades de la prisión de mujeres La Bellotex, en Matanzas, impusieron una sanción disciplinaria a la presa política Saily Navarro, luego de que denunciara una golpiza propinada a su padre, Félix Navarro, en la prisión Agüica, de Colón, en la misma provincia.

“En llamada telefónica, Saily me comunicó que el 4 de mayo fue llevada a la dirección del penal para comunicarle que le habían aplicado una medida disciplinaria por haber sacado la noticia de la golpiza que le dio Yoslen Pedroso, el sanguinario de la prisión de Agüica, a su papá Félix Navarro”, denunció la Dama de Blanco Sonia Álvarez Campillo, madre y esposa de los prisioneros políticos.

“La sanción es que de la rebaja que tenían que hacerle de 60 días le descontarán nada más que un mes. Dos meses no se lo van a descontar”, precisó.

En Cuba, la rebaja de sanción o beneficios penitenciarios por buen comportamiento están regulados por la Ley de Ejecución Penal. Se puede obtener a partir de extinguido el primer año de la sanción, a razón de hasta 60 días de rebaja por año cumplido.

Tras una visita intercarcelaria a su padre, de 72 años, Saily Navarro relató en una llamada telefónica a Iván Hernández Carrillo, amigo de la familia, que el jefe de Orden Interior había usado tratos degradantes contra su padre, además de asestarle golpes que dejaron marcas en su cara y cuerpo. La agresión ocurrió el 8 de abril.

No es la primera vez, que la también Dama de Blanco y ex prisionera política es castigada por los mandos de la prisión donde se encuentra. Su paso a un régimen de mínima severidad, ha sido denegado en tres ocasiones por rechazar el adoctrinamiento ideológico de la llamada “reeducación penal”.

Félix Navarro, fundador del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, cumple actualmente una condena de nueve años mientras que Saylí Navarro cumple ocho años de privación de libertad. Ambos fueron sentenciados en relación con las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021.

Recientemente, tras un encuentro con el Obispo Auxiliar de La Habana y Presidente de la Pastoral Penitenciaria Nacional, Eloy Ricardo Domínguez Martínez, padre e hija rechazaron el exilio forzado, negándose a abandonar Cuba.