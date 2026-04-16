Autoridades permiten visita entre presos políticos Félix Navarro y su hija Saylí en Agüica

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Las autoridades de la prisión Agüica, en el municipio de Colón, Matanzas, permitieron este miércoles un encuentro entre el preso político Félix Navarro y su hija, la también presa política Saylí Navarro, quienes no se veían desde hacía más de tres meses.

La información fue confirmada por la esposa de Navarro, Sonia Álvarez Campillo, y por el activista y sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo, quien relató los hechos a Radio Martí tras acudir al penal.

“Sonia y yo fuimos a la prisión de Agüica. Permitieron a Sonia entrar y una militar la recibió allí y le dijo que Félix estaba bien. Sonia le dijo que quería fe de vida, que quería ver a Félix, y ella le respondió que no podían traerlo porque estaba en visita con la hija”, explicó Hernández Carrillo.

Navarro, de 72 años y aquejado de varios problemas de salud, habría sido víctima de una golpiza el pasado jueves en la prisión matancera, presuntamente a manos del jefe de Orden Interior, el mayor Noslen Pedroso Sotolongo. Familiares, activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos han exigido una respuesta de las autoridades sobre lo sucedido. Hasta este jueves, no habían recibido una respuesta.

Según precisó, las autoridades penitenciarias trasladaron a Saylí Navarro temprano en la mañana desde la prisión de mujeres hasta Agüica para que pudiera ver a su padre, después de más de tres meses sin visitas. “En noviembre fue la última visita, que es cada 45 días, y ya llevaban tres visitas que le correspondían y no se la habían dado”, afirmó.

Hernández Carrillo añadió que a Álvarez Campillo no le permitieron ver directamente a su esposo y que le indicaron que sería su hija quien le informaría sobre su estado de salud. “Nosotros quedamos en la parte de afuera de la prisión y vimos salir a Saylí cuando la sacaron de vuelta a la prisión de mujeres”, relató.

El activista señaló además que, al menos aparentemente, Félix Navarro no se encuentra en celda de castigo. “Por lo menos, al parecer, no lo tienen en castigo, porque si estuviera en una celda de castigo no le hubieran permitido la visita”, concluyó.

Félix Navarro cumple actualmente una condena de nueve años de privación de libertad, mientras que su hija Saylí Navarro extingue una pena de ocho años de prisión. Ambos fueron condenados por hechos relacionados con las protestas antigubernamentales del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba.

(Con reporte de Yolanda Huerga para Radio Martí)