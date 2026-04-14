Organización exige liberación de Félix Navarro: "Su vida corre grave peligro"

Getting your Trinity Audio player ready...

Human Rights Foundation (HRF) denunció este jueves la brutal golpiza contra el líder opositor y preso político cubano Félix Navarro, de 72 años, tras una visita familiar en la cárcel de Agüica, en Matanzas.

"Navarro padece diabetes y otras afecciones graves, y las nuevas contusiones agravan aún más su ya deteriorada salud. Su familia ha advertido repetidamente sobre su delicado estado de salud en los últimos meses, durante su detención en la prisión de Agüica. Su vida corre grave peligro", recoge el comunicado.

La esposa del disidente, Sonia Álvarez, indicó que el mayor Noslén Barroso, identificado como jefe de orden interior del penal, “lo agredió brutalmente, lo esposó y lo trasladó a una celda de castigo”.

"El caso de Navarro es emblemático de un patrón más amplio de abusos sistemáticos, torturas y represión contra los presos de conciencia en Cuba. HRF exige su liberación inmediata e incondicional e insta a los gobiernos democráticos a que exijan responsabilidades al régimen por sus continuos abusos y represión", dijeron.

Organizaciones internacionales yde la sociedad civil cubana, así como defensores de los Derechos Humanos se han sumado a las denuncias por la golpiza al prisionero político, integrante del grupo de los 75 que fue condenado a 25 años en 2003. Tras las protestas del 11 de julio de 2021 fue detenido nuevamente y sentenciado a nueve años de cárcel.

Este lunes el congresista cubanoamericano Mario Díaz-Balart también condenó lo ocurrido. En una publicación en la red social X, el representante republicano por el Distrito 26 denunció la reclusión de Navarro.

“Quien defienda al régimen, corrupto, represivo y criminal, está defendiendo estos abusos y estas violaciones de derechos humanos. Félix Navarro debe ser liberado de inmediato y recibir atención médica urgente”, escribió.

El centro de asesoría legal Cubalex ha registrado al menos 36 eventos represivos en la cárcel contra el preso político, líder del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”.