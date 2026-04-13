Díaz-Balart denuncia “brutal golpiza” contra preso político Félix Navarro

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El congresista republicano Mario Díaz-Balart se pronunció este lunes por la “brutal golpiza sufrida por el preso político y activista prodemocracia Félix Navarro”.

En una publicación en la red social X, el representante republicano por el Distrito 26 denunció la reclusión de Navarro “en aislamiento, sin atención médica” y advirtió sobre “lesiones visibles y una condición de salud delicada”.

“Quien defienda al régimen, corrupto, represivo y criminal, está defendiendo estos abusos y estas violaciones de derechos humanos. Félix Navarro debe ser liberado de inmediato y recibir atención médica urgente”, escribió.

El pasado jueves Sonia Álvarez aseguró que su esposo había sido golpeado brutalmente por el mayor Noslén Barroso Sotolongo, jefe de orden interior del penal, quien luego lo esposó y lo trasladó a una celda de castigo.

Líder del Partido por la Democracia “Pedro Luis Boitel”, Navarro integró el Grupo de los 75 y fue condenado a 25 años en 2003. Tras ser liberado en 2011, fue encarcelado nuevamente por las protestas del 11 de julio de 2021.

Actualmente cumple una condena de nueve años en la prisión de Agüica, en Matanzas, donde Cubalex ha registrado “al menos 36 eventos represivos en su contra, lo que evidencia un patrón sistemático de hostigamiento”, asegura la organización.

Entre estos hechos, mencionaron “golpizas, aislamiento prolongado, incomunicación, restricciones arbitrarias de visitas familiares, negativa de llamadas, traslados como castigo y falta de atención médica”.

Varias organizaciones se han sumado a la denuncia por la golpiza, entre ellos el capítulo de las Américas de Amnistía Internacional, el Observatorio de Libertad Académica y el Consejo para la Transición Democrática (CTD).

En declaraciones a Martí Noticias, el disidente Manuel Cuesta Morúa, presidente del CTD, se preguntó por qué el régimen cubano golpea a un prisionero pacifico, a un líder de la oposición en Cuba. “¿Qué ganan con eso? ¿Cuál es la razón profunda por la que se golpea así a un hombre ya mayor de 73 años, inclaudicable, por cierto, uno de los líderes de la oposición que ha marcado la diferencia a lo largo de los años?”, dijo.

En el marco de la Semana Santa, el régimen cubano anunció la excarcelación de más de dos mil presos; sin embargo, hasta el momento no se ha registrado que algún prisionero político haya sido beneficiado con la decisión.

A propósito de este anuncio, la congresista María Elvira Salazar advirtió en la red social X que el “régimen libera a unos pocos para titulares mientras oculta la verdad y mantiene a los presos políticos tras las rejas”.

Al referirse a quiénes deberían liberar, la representante por el Distrito 27 de Florida mencionó a Félix Navarro, junto a su hija Saylí Navarro y los artistas Maykel “Osorbo” Castillo y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros.

Este domingo, el designado del régimen aseguró en la TV estadounidense que en Cuba “no hay presos políticos”; sin embargo, organizaciones independientes cifran el número en más de 1200 personas en todo el país.