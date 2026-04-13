Piden visa humanitaria para preso político excarcelado en precarias condiciones de salud

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El opositor Partido Unión por Cuba Libre (PUNCLI) ha hecho un llamado a las organizaciones cubanas de derechos humanos para pedir una visa humanitaria, y que se pueda atender en otro país, al ex preso político de las protestas del 11 de julio de 2021 en la isla Alexander Díaz Rodríguez, cuyas fotografías reveladas en redes sociales, tras ser excarcelado en Cuba, parecen salidas de un antiguo campo de concentración nazi.

“Quiero aprovechar esta oportunidad para pedirle a aquellas organizaciones que puedan que nos ayuden a buscar una visa humanitaria para salvar su vida, porque sabemos que aquí en Cuba él no va a tener salvación”, dijo a Martí Noticias desde La Habana, José Díaz González Agüero, vicecoordinador del PUNCLI y firmante del Proyecto Emilia, al que pertenece el exprisionero político.

Díaz Rodríguez, de 45 años, fue excarcelado el pasado 4 de abril tras cumplir íntegramente su condena de cinco años de prisión por participar en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en su natal Artemisa. Varias fotos publicadas en redes sociales lo muestran extremadamente delgado, con las costillas sobresaliendo de su cuerpo por esta condición.

“Nosotros veíamos que él se iba deteriorando constantemente en prisión, hasta que ahora le dan la libertad y vemos sus condiciones, que parece que salió de un campo de concentración nazi”, denunció el vicecoordinador del PUNCLI.

González Agüero contó que habló por teléfono con Alexander en la mañana de este 13 de abril, y que este le dijo que estaba en la calle, sin un lugar donde vivir y sin teléfono propio para comunicarse.

“Ha salido con unas diarreas constantes”, reveló González Agüero. “Ayer tuvo que dormir en otro lugar y hoy está buscando donde alquilarse”.

El directivo del PUNCLI destacó que lo que ocurrió con Díaz Rodríguez es lo que está pasando con todos los presos políticos y comunes, que enfrentan en prisión a un nivel recrudecido las penurias, necesidades, hambre y miseria que sufren los cubanos.

“Esto es alarmante. Es importante que todo el mundo vea lo que es capaz la dictadura de hacerle a un preso político tan solo por pedir la libertad de su pueblo”, afirmó González Agüero.

Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, comentó en un video enviado a Martí Noticias que Alexander Díaz se comunicó con él por una videollamada, y comprobó que estaba hablando con “un ser humano auténticamente en los huesos, destruido completamente”.

“Ya sabíamos que estaba fatal. Hemos luchado por años por su vida. Ha pedido licencias extrapenales. Hemos llevado su caso a Naciones Unidas. Hemos hecho muchas cosas. El régimen cubano le ha hecho cumplir la sentencia integra, sin rebaja, mientras se estaba muriendo. Mientras había cogido en prisión un cáncer de garganta y de tiroides. No le trataban el cáncer y está cada vez más destruido. Tiene todo tipo de enfermedades”, denunció Larrondo.

En un video publicado en sus redes sociales, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, denunció también el caso de Díaz Rodríguez.

"Muy parecido a los prisioneros de los campos de concentración nazis. Necesita medicina, alimento, atención urgente. Su vida corre peligro", alertó Ferrer en esa publicación.