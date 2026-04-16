Salen a la luz detalles de golpiza a preso político Félix Navarro en cárcel de Agüica

Getting your Trinity Audio player ready...

La delicada situación de los presos políticos en Cuba alcanzó un nuevo punto crítico esta semana, tras revelarse detalles de los tratos inhumanos y vejatorios sufridos por el líder opositor Félix Navarro Rodríguez, de 72 años, en la prisión de Agüica, provincia de Matanzas.

Su hija, Saylí Navarro, también presa política, confirmó los hechos a través de una llamada telefónica al activista Iván Hernández Carrillo, luego de ser trasladada el pasado miércoles desde la prisión de mujeres hasta Agüica para una visita familiar, la primera en más de tres meses.

En el transcurso de la llamada, la activista encarcelada fue interpelada en varias ocasiones por una oficial de la Prisión de Mujeres que trató de evitar que narrara el abuso cometido contra su padre.

Según el testimonio de Félix Navarro a su hija, el abuso fue ejecutado por Yoslen Pedroso Sotolongo, Jefe de Orden Interior de la prisión de Agüica. La agresión ocurrió el 8 de abril, cuando el oficial y Navarro discutieron durante una requisa previa a la visita familiar.



Al término del encuentro, cuando Navarro regresaba a la enfermería donde está recluido, el oficial Pedroso Sotolongo ordenó un nuevo registro corporal y de las provisiones que le entregó su esposa.

“Ahí volvieron a discutir. Estaba desnudo; las requisas a los reclusos son desnudos”.

Después del altercado, el oficial arrastró al prisionero, de forma violenta, quien solo alcanzó a ponerse la ropa interior y un short. “Lo sacó sin camisa, con una chancleta y la otra no. Sin espejuelos, esposado las manos a la espalda haciéndole fuerte presión”, detalló su hija.

Saylí Navarro denunció que el oficial arrastró a su padre esposado con las manos a la espalda por más de 100 metros hacia una celda de castigo en la zona conocida como "el Vivac", propinándole golpes y una patada en el pie derecho. Navarro fue confinado en una celda de aislamiento durante cerca dos horas.

Además de la violencia física, el opositor tiene el rostro desgarrado en la mejilla derecha, marca de la mano del oficial al intentar callarlo por la fuerza, y marcas en las muñecas debido a la presión excesiva de las esposas, describió la hija.

Posterior al violento incidente, Navarro, quien padece afecciones de salud, presentó una tensión arterial de 160 con 80.

Félix Navarro cumple una condena de nueve años de privación de libertad, mientras que su hija Saylí extingue una pena de ocho años, ambos por hechos relacionados con las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado reiteradamente el ensañamiento del régimen cubano contra Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel, y exigen su liberación inmediata ante el deterioro de su salud y la impunidad con la que actúan las autoridades penitenciarias en Agüica.