Periodista Yeris Curbelo, víctima de un violento acto de repudio tras salir de prisión (FOTOS)

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El periodista independiente cubano Yeris Curbelo Aguilera fue víctima de un violento acto de repudio frente a su vivienda en Caimanera, Guantánamo, pocas horas después de salir de la cárcel.

Según explicó el comunicador a Martí Noticias, el ataque ocurrió en la noche del domingo 24 de mayo, aproximadamente 12 horas después de haber sido excarcelado tras cumplir una condena de dos años de privación de libertad.

Curbelo, de 41 años, relató que los agresores portaban piedras y machetes. "Lanzaron piedras para la casa. Recibí alguna pedrada en las piernas y una por la boca, donde me hizo una herida del lado de adentro, en la parte interna del labio superior", afirmó y dijo que su esposa Odalis Legrad, también sufrió el impacto de una pedrada en las piernas.

De acuerdo con su testimonio, los atacantes llegaron inicialmente en un automóvil marca Moscovich de color amarillo y mostraron los machetes. Sin embargo, al percatarse de que la vivienda contaba con rejas frontales, guardaron las armas blancas y comenzaron a lanzar las piedras.

Curbelo identificó entre los participantes a "varios campesinos de un asentamiento aquí que le dicen La Javilla".

"Policía uniformada llegó con la patrulla, se aparcó frente a la casa, pero nunca hicieron nada para detenerlo. Habían dicho barbaridades como gusano, que me iban a matar. Me amenazaron de muerte", detalló.



A raíz de estos hechos, presentó una denuncia formal por amenazas contra los organizadores del hostigamiento.

Curbelo explicó que su sentencia a dos años de prisión fue el resultado de un incidente ocurrido en 2024, en el cual él y su hijo de 16 años fueron agredidos por individuos que vincula con el régimen cubano. El comunicador detalló que, a pesar de haber sido la víctima y de mantener "la calma y la ecuanimidad", terminó procesado y encarcelado en septiembre de ese año bajo el cargo de lesiones, mientras que sus agresores permanecieron libres.

El periodista identificó a dos de los jóvenes que iniciaron tanto el altercado de 2024 como el reciente acto de repudio del domingo como Adrián Fuentes Lafita y su hermano Mariano.

Asimismo, Curbelo señaló que su labor informativa previa influyó en la persecución en su contra, recordando que cubrió las protestas antigubernamentales de mayo de 2023 en el municipio de Caimanera, ubicadas a escasa distancia de la base naval estadounidense.



Respecto a su tiempo en prisión, el reportero aclaró que extinguió la condena por "cumplimiento" total, debido a que las autoridades penales le negaron beneficios carcelarios como la libertad condicional.

La mayor parte del tiempo la pasó en el centro correccional cerrado A500, un anexo al Combinado de Guantánamo que funciona con una estructura similar a la de un campamento. Su esposa, Odalis Legrad, había denunciado previamente a Martí Noticias que en dicho recinto Curbelo permanecía encerrado bajo candado y sin derecho a trabajar, información que el propio periodista ratificó.

El traslado final de Curbelo a la prisión provincial de Guantánamo —desde donde se le otorgó la libertad— se produjo tras una protesta que realizó dentro del penal. El recluso reclamó después de que un agente de la Seguridad del Estado llamado Joandry y un oficial de archivos de apellido Victorero le negaran el acceso a alimentos cocinados (pollo frito, arroz y café) que su esposa le había enviado.

A pesar de las agresiones físicas y las amenazas recibidas inmediatamente después de regresar a su hogar, Curbelo reafirmó su compromiso con su labor profesional y su activismo en la isla.

"Mantengo mi postura firme en cuanto a mi ideología política a favor de la transición democrática en Cuba. Mantengo mi postura firme como periodista independiente y como opositor", declaró, asegurando que continuará reportando los problemas de su entorno. "Yo voy a hacer la voz de los que no tienen voz acá en Caimanera, en Guantánamo".