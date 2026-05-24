La Guiteras vuelve a fallar y deja a Cuba con apagones del 64%

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La Central Termoeléctrica Antonio Guiteras, de Matanzas, volvió a salir de servicio en la madrugada de este domingo, a las 04:12 am, tras detectarse un "poro en el economizador", según informó la estatal Unión Eléctrica en Cuba.

El pronóstico del servicio para este 24 de mayo anticipaba un 64% del país en apagón en el horario de mayor demanda.

La avería, una pequeña perforación en un tubo que compromete la circulación del agua y la presión del sistema, obliga a detener la unidad para su reparación inmediata.

Esta rotura representa al menos la décima falla registrada en la planta en lo que va de este año. La Guiteras es el principal sostén de la maltrecha red eléctrica cubana al ser la de mayor capacidad instalada en la isla.

La nueva parada ocurre en medio de una de las peores crisis eléctricas recientes, con déficits que han rondado los 2,000 MW en días anteriores. Según la agencia EFE, la última semana los apagones simultáneos oscilaron entre el 58% y hasta el 65% en el horario de mayor consumo.

Este domingo, el Sistema Eléctrico Nacional amaneció con una disponibilidad de 1,100 MW frente a una demanda de 2,750, dejando 1,670 sin cubrir, mientras para el horario pico se prevé un déficit cercano a los 1,960 MW y afectaciones que podrían rozar los 1990.

La salida de la Guiteras se une a cinco unidades de la termoeléctricas paralizadas en estos momentos por averías y a otras tres fuera de servicio por mantenimiento, de acuerdo con el reporte diario de este 24 de mayo de la Unión Eléctrica en Cuba.

En medio de los imparables apagones en Cuba han continuado las protestas en varias zonas del país. El viernes, 22 de mayo, pobladores de Los Chinos, Placetas, protestaron tras 30 horas de apagón, según confirmaron pobladores desde la isla a Martí Noticias.