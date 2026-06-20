Escalan protestas en Cuba más allá de los cacerolazos (VIDEO)

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En una señal de lo irresistible que está siendo el día a día para los cubanos, las protestas han escalado más allá de los cacerolazos nocturnos hasta convertirse en manifestaciones a pleno día, en la calle, según evidencian los videos en redes sociales y varios testimonios recogidos por Martí Noticias.

Durante la tarde del viernes 19 de junio y la madrugada del sábado 20, se registraron múltiples manifestaciones en varios barrios de La Habana, impulsadas principalmente por los apagones, la falta de agua, la escasez de alimentos y las altas temperaturas.

La basura que se amontona en las esquinas de cada ciudad de la isla sirve como pira para llamar la atención de las autoridades. Las cortinas de humo y las hogueras son una clara advertencia de que la población no aguanta más.

Los focos más visibles y documentados se concentraron en la capital, también hubo protestas en Santiago de Cuba.

Más de un centenar de vecinos se reunieron en calles como Escobar y San Miguel, Neptuno y Escobar, y zonas cercanas a Concordia en Centro Habana a lo que las autoridades respondieron con un fuerte despliegue policial y de la Seguridad del Estado.

En Regla, los residentes protagonizaron protestas con cacerolazos y cierre de calles tras más de 72 horas sin electricidad.

San Miguel del Padrón, incluyendo los repartos Vista Hermosa, La Rosita, Afán y La Güinera, registró intensos cacerolazos, quema de gomas y bloqueos de calles durante la madrugada del sábado.

Vecinos reportaron humo y concentraciones en las vías públicas.

También se documentaron manifestaciones nocturnas y en la madrugada en Cotorro y Valle Grande con cacerolazos.

Hasta el momento, no ha habido ningún pronunciamiento oficial del gobierno cubano sobre las protestas de la población.

Ni Miguel Díaz-Canel, ni el Partido Comunista de Cuba, ni ningún alto funcionario han emitido declaraciones reconociendo las manifestaciones en las calles.

Los medios estatales como Granma, Cubadebate y la Televisión Cubana continúan guardando silencio absoluto sobre los cacerolazos, barricadas y concentraciones vecinales, limitándose a publicar los partes habituales de la Unión Eléctrica sobre los apagones.

Este silencio es la respuesta habitual del régimen ante este tipo de protestas de menor escala: ignorarlas públicamente mientras despliega un fuerte operativo policial y de la Seguridad del Estado para controlarlas.

En su lugar, el gobierno ha priorizado la difusión de un paquete de 176 medidas económicas aprobadas recientemente, manteniendo la narrativa de culpar al embargo estadounidense por la crisis energética sin admitir el descontento popular.