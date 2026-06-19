Despliegue policial intenta frenar protestas en toda Cuba; el régimen no se da por enterado (VIDEO)

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Durante la noche del jueves 18 de junio y la madrugada del viernes 19 de junio de 2026, se registraron múltiples protestas espontáneas en varias regiones de Cuba, principalmente en forma de cacerolazos, bloqueos de calles y concentraciones vecinales motivadas por los prolongados apagones eléctricos, la escasez de alimentos, agua y las altas temperaturas.

En Santiago de Cuba, vecinos protagonizaron una segunda noche consecutiva de cacerolazos en varios barrios, incluyendo las calles Escario y San Miguel, a pocas cuadras de la sede provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC).

Los residentes golpearon calderos y se concentraron en la vía pública en protesta por los apagones de hasta 22 horas diarias. Reportes indican una fuerte presencia policial y de fuerzas de “boinas negras” para contener las manifestaciones.

Según el periodista independiente Yosmany Mayeta Labrada, quien compartió videos de la zona, la ciudad volvió a ser escenario de protestas masivas.

En La Habana, específicamente en el barrio El Hueco del municipio La Lisa, vecinos salieron a las calles durante la noche del 18 de junio tras más de 36 horas sin electricidad.

En la zona se registró la presencia de autos policiales la noche del jueves durante un cacerolazo, según describió la activista Lucinda González: “Esta es la Seguridad del Estado que está pasando despacito, la Seguridad del Estado pasó en un carro ahora”. González nos confirmó que los residentes de su zona se manifestaron en la vía pública para expresar su descontento: “206, La Lisa está en la calle”.

Las grabaciones muestran cacerolazos, hogueras con basura en la vía pública, bloqueos de calle y consignas como “¡Que se vayan ya!”, “¡No podemos más!” y críticas directas al régimen por la falta de luz, agua y alimentos.

Testimonios grabados destacan la desesperación de madres y niños sin poder comer a altas horas de la noche. Estas imágenes fueron difundidas ampliamente por medios independientes como Alas Tensas y en redes sociales.

En el reparto Siboney, municipio San Miguel del Padrón, La Habana, también se reportaron protestas con bloqueos de vías públicas y cacerolazos durante la noche del 18 de junio.

En Santos Suárez, municipio Diez de Octubre de La Habana, residentes protagonizaron protestas la noche del 18 de junio, incluyendo la quema de montones de basura en plena vía pública como forma de visibilizar su descontento por los apagones prolongados.



Otras zonas de La Habana, como el Vedado, en la esquina de las calles 17 y J, y áreas de Centro Habana, también registraron cacerolazos y concentraciones vecinales durante la misma noche, según reportes de medios independientes y periodistas ciudadanos.

A estos reportes se sumaron los incidentes en el poblado costero de Santa Fe, ubicado en el municipio Playa, donde los ciudadanos se concentraron en el puente de la localidad. Tras un despliegue policial, las autoridades comenzaron a detener a varias personas, según nos informó Yunisley Suárez.

Asimismo, desde la Güinera en Arroyo Naranjo, una residente nos confirmó también por mensaje de texto la ocurrencia de protestas ciudadanas el jueves.

A la zona acudió Gerardo Hernández, uno de los 5 espías cubanos liberados por Estados Unidos, quien pronunció un discurso y prometió la pronta solución del suministro de energía y agua; sin embargo, este viernes ninguno de los dos servicios han sido restablecidos según nuestra entrevistada.

De igual modo, en redes sociales se reportaron protestas por falta de agua y electricidad en la calzada de San Miguel del Padrón, en el reparto Zamora en Marianao y en El Cotorro.

En este último municipio, los manifestantes se concentraron frente a la sede del Comité Municipal del Partido Comunista, según un vídeo difundido en plataformas digitales.

Finalmente, la activista Maritza Concepción informó desde Guanabacoa que los residentes han protestado por carencias de todo tipo: “La comida está súper carísima y para más rematar sin luz y sin agua, ni para uno bañarse, para tomar. Tampoco tenemos que estarles pidiendo a los vecinos a ver quién tenga un poquitico de agua para uno poder mojarse los labios”.

Las autoridades cubanas no han emitido comunicados oficiales reconociendo estas protestas específicas.

Justicia11J afirmó que en lo que va de junio de 2026 han logrado comprobar al menos 109 protestas y acciones de descontento ciudadano en Cuba. Los municipios con más reportes han sido: En La Habana: Diez de Octubre (12), Playa (11), Plaza de la Revolución (9), San Miguel del Padrón (7) Santiago de Cuba (11) Santa Clara (7).

Detrás de cada cifra hay cientos de ciudadanos que expresan su inconformidad frente a los apagones, la escasez, el deterioro de las condiciones de vida y la falta de libertades fundamentales.