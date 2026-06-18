Protestas en varias ciudades de Cuba por apagones prolongados y falta de agua

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Residentes de diversas localidades de Cuba han manifestado su descontento mediante toques de cazuelas como protesta ante los prolongados apagones que afectan el resto de los servicios básicos.

En Santiago de Cuba, habitantes de varios repartos salieron a la vía pública la noche del miércoles para realizar cacerolazos. Eglis, residente del lugar, dijo los vecinos se lanzaron a la calle en una zona conocida como el bloque Micro 7.

Según detalló, allí la electricidades la ponen apenas dos horas al día lo cual no deja tiempo ni para "congelar nada, ni enfriar agua, ni a nada”.

Eglis indicó que las manifestaciones en su zona ocurrieron alrededor de las once de la noche, momentos en los que se escucharon cacerolazos y peticiones “pidiendo ya un cambio”. De igual forma, reportó el posterior despliegue de camiones de la policía y de la brigada especial, así como detonaciones de escopeta orientadas a dispersar a las personas.

"Se sintieron tiros de escopeta, dos o tres tiros allí. Eso es ahuyentar a las personas”, inidicó. Asimismo, denunció que las autoridades “tumban la conexión” de las redes telefónicas.

El residente describió el desabastecimiento de insumos básicos en la región y el incremento de precios en el mercado local. Según dijo, lo que llaman localmente "bala de hielo" se comercializa a 100 pesos, mientras que “un jabón de baño de 100 gramos cuesta 300 pesos”.

Usuarios en redes sociales informaron sobre un despliegue de fuerzas militares en el reparto santiaguero de Altamira, identificado como uno de los puntos donde se concentraron las protestas. Reportes adicionales situaron manifestaciones en las calles Enramada y calle Blanca, en Veguita de Galo, y en los repartos Mármol, Antonio Maceo y Chicharrones.

En el centro del país, internautas informaron a través de Facebook sobre una protesta popular ocurrida el miércoles en la ciudad de Santa Clara, de forma específica en el área comprendida entre Paseo de la Paz y Hospital.

En La Habana se registraron protestas motivadas por prolongados cortes eléctricos y la falta de suministro de agua durante varios días. Vecinos del reparto Buenavista, en el municipio Playa, publicaron detalles de estos hechos en redes sociales. Otras manifestaciones se reportaron en Cuatro Caminos, Municipio Cerro, en el edificio Focsa, en el El Vedado, así como en las barriadas de Lawton y Luyanó.

Un residente del municipio 10 de Octubre, quien solicitó mantener el anonimato, corroboró la ocurrencia de cacerolazos en su zona, señalando que “tocan calderos bastante” para demandar la restitución de la energía eléctrica, la cual no había sido restablecida.

Por su parte, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE) emitió un pronóstico para este jueves en el que prevé un déficit de generación que afectará de manera simultánea a dos terceras partes del territorio nacional, lo que equivale a superar el 67% de la demanda nacional durante el horario de mayor consumo.

Asimismo, usuarios de redes sociales informaron que residentes de los municipios de Marianao y La Lisa se manifestaron el miércoles debido a las interrupciones del servicio eléctrico en la capital.

La activista Rosa Rodríguez detalló a Radio Martí los pormenores de la concentración en las inmediaciones del antiguo Cine La Lisa y el puente de la localidad, donde los vecinos “quemaron basura" tras acumular tres días consecutivos sin electricidad ni agua.