"Mucho golpe de caldero": Protestas en La Habana tras apagones de más de 30 horas

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Nuevas protestas se registraron en La Habana la noche del miércoles, con toques de cazuelas en barrios como Santos Suárez, donde los residentes sumaban más de 30 horas consecutivas sin servicio eléctrico.

"Mucho golpe de caldero, mucha gente protestando", dijo a Martí Noticias activista Orlando Ramírez, vecino de ese barrio. Según explicó las manifestaciones se extendieron por casi tres horas.

“Fue a una cuadra de mi casa desde antier las 3 de la tarde hasta ayer que la pusieron. Más de 30 horas sin electricidad", indicó.

“Cuando estaba la protesta andando, el llamado convoy pasó soltando militares por toda la calzada de 10 de octubre, pero no entraban para dentro donde está la zona de protesta, se mantenían en la Calzada”, dijo.

El activista señaló que hay personas dedicadas a indagar la opinión de los ciudadanos en los barrios y afirmó que quienes expresan descontento por la crisis actual y los apagones son arrestados posteriormente. “Cuando tu te pones a opinar a hablar en público a la media hora viene un patrulla y te recoge”.

En redes sociales se reportaron protestas nocturnas en el barrio de Los Sitios, en Centro Habana, donde publicaciones de Facebook indicaron que un grupo de niños gritaba consignas de libertad.

Asimismo, en el barrio de Lawton, la líder del movimiento Damas de Blanco, Berta Soler, difundió un video en Facebook donde se escuchan cacerolazos durante la noche del miércoles. “Bueno, aquí estamos en Lawton, 10 de Octubre, La Habana, más de 36 horas, ahora mismo la acaban de poner y a los 5 minutos la quitaron”.

De acuerdo con la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), la crisis del sistema energético nacional se debe a roturas en las termoeléctricas, labores de mantenimiento y la falta de combustible.

La empresa estatal prevé que, para la hora de mayor consumo, la capacidad de generación cubrirá cerca del 37% de la demanda del país. Esto implica un déficit superior al 60% y afectaciones en casi dos terceras partes del territorio nacional.

En otras regiones de la isla, los cortes eléctricos alcanzan las 40 horas. Desde la ciudad de Holguín, el activista Julio César Álvarez confirmó el alcance de la situación en su localidad:

“Holguín y la mayor parte de la ciudad de Holguín es triste, es triste, es penoso ver como pasamos 36, 40 horas sin electricidad. Es triste la situación”.