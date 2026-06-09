Fuerte protesta en La Lisa y otros barrios de Cuba; mayoría de hogares del país seguirán a oscuras

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Las manifestaciones de descontento popular persisten en Cuba debido a los prolongados cortes en el suministro de energía eléctrica. Mientras en varios barrios de La Habana el desabastecimiento supera las 72 horas consecutivas, en las provincias del interior del país los residentes informan que solo cuentan con entre una y dos horas de servicio diario.

En el municipio capitalino de Marianao se mantienen las protestas, según el reporte del opositor Mario Alberto Hernández Leyva.

“La gente sigue tocando cazuela y cada vez que se llevan la corriente, la casa donde vivo yo, la calle donde vivo yo, cada vez que se llevan la corriente, siguen tocando cazuela y otras partes de Marianao se sigue tocando cazuela”, explicó Hernández Leyva.

Por su parte, en el municipio de La Lisa la situación se reporta como compleja. La activista Lucinda González, residente de esa zona de la capital, confirmó la falta de suministro por más de tres días y la movilización de los vecinos.

“Porque de La Ceiba pa´allá de donde yo venía no hay corriente hace ya más de 72 horas, según me estuvieron explicando vecinos. Hubo protesta en La Lisa, el bloque 5 se presentaron en el gobierno”, afirmó González.

Según reportes recibidos por el periodista Mag Jorge Castro, la protesta de La Lisa comenzó alrededor de las 11:00 de la noche y se extendió hasta pasada la 1:00 de la madrugada. Los vecinos recorrieron varias calles de la localidad coreando consignas contra el régimen y reclamando cambios políticos mientras denunciaban los prolongados apagones que afectan a la comunidad.

En la ciudad de Camagüey, los habitantes disponen de pocas horas de electricidad para las actividades domésticas y la preparación de alimentos, según informó desde esa provincia la activista Ienelis Delgado.

“Veintipico de hora, 21, 22, 20, 18. La corriente, (la ponen) cuando (las autoridades) lo entiendan. En la misma ciudad de Camagüey, hay lugares que hasta 30 horas. A mi mamá se la ponen hasta 40 minutos, se la quita y hasta nuevo aviso”, detalló Delgado.

Delgado, quien vive cerca de la sede del gobierno local, precisó que no ha presenciado manifestaciones recientes en su sector, aunque aseguró que la afectación en el ánimo de la población se hace visible en la vía pública.

“La gente está muy decepcionada, la gente habla”, añadió la activista.

De forma paralela, usuarios en redes sociales reportaron manifestaciones durante la jornada del lunes en el municipio de Placetas, en la provincia de Villa Clara, así como en la localidad de Guatemala, ubicada en el municipio de Mayarí, Holguín.

En la misma provincia de Holguín, la situación en la ciudad cabecera también registra afectaciones prolongadas y manifestaciones, según informó el opositor Julio César Marrero.

“Están pasando 36, 40 horas sin electricidad y en la ciudad, en Pueblo Nuevo y en Alcides Pino, se han dado protestas, no así en otras partes de la ciudad”, declaró Marrero.

El opositor añadió que diversos activistas locales se encuentran bajo advertencia por parte de las autoridades, “están amenazados de que, si encabezan una protesta, serán llevados a prisión”.

Finalmente, en el municipio especial Isla de la Juventud se registraron nuevas protestas la noche del lunes, tras las manifestaciones ocurridas durante el fin de semana. La activista Marta Pérez confirmó las acciones de queja de los residentes en un contexto de apagones continuos.

“Bueno, me he enterado de que algunos lugares anoche tocaron, pero bueno, cada 8 horas, están dando nada más que 2 horas de electricidad. Entonces, bueno, en algunas ocasiones hay lugares que solamente reciben una sola vez en una sola hora de corriente”, declaró Pérez.

Para este martes, la empresa estatal Unión Eléctrica de Cuba pronosticó una situación de alta afectación en el sistema. Según las estimaciones oficiales, el organismo prevé que dos de cada tres hogares queden sin luz simultáneamente durante el horario de mayor consumo, debido a que la generación apenas cubrirá el 34% de la capacidad necesaria.