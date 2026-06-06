Joven cubana está plantada en un centro de detención y fue amenazada con perder libertad condicional

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Yunaykisde la Caridad Linares Rodríguez, condenada por manifestarse en Julio de 2021 en Cuba, podría sufrir la revocación de su libertad condicional y ser devuelta a prisión para cumplir los tres años restantes de una sanción de ocho, según informó su madre, Yurka Rodríguez, a Martí Noticias.

Linares Rodríguez, de 28 años, se encuentra detenida en la unidad policial de El Capri, en el municipio habanero de Arroyo Naranjo. Su madre confirmó que la joven mantiene una huelga de hambre y sed en el calabozo, y que rechaza la asistencia de un abogado.

El arresto de la joven ocurrió el pasado martes 2 de junio en la localidad en Santa Amalia, Arroyo Naranjo. La detención donde fue golpeada por los agentes policiales, y recluida en una celda junto a 7 hombres, se produjo durante un operativo de las fuerzas especiales, conocidas como "boinas negras", en medio de una protesta de vecinos por los cortes de electricidad.

Junto a ella fue detenido su padrastro, Luis Alberto Reyes, de 55 años. Según la denuncia de la familia, Reyes fue golpeado por los agentes tras cuestionar el arresto de la joven y fue trasladado al centro de clasificación penal El Vivac, en La Habana.

La madre de la detenida declaró que no ha recibido información oficial ni documentos sobre la situación jurídica de su hija. Sin embargo, aseguró que el jefe de sector de la policía le comunicó verbalmente que el beneficio de libertad condicional de la joven será revocado.

Linares Rodríguez fue condenada inicialmente por su participación en las manifestaciones del 11 de julio de 2021. Aunque la petición fiscal inicial era de 17 años de cárcel por el delito de sedición, el tribunal dictó una sentencia de 14 años, que luego fue rebajada a ocho tras un proceso de apelación.

La joven cumplió cinco años de esa condena en la prisión de mujeres de El Guatao, en la provincia de Artemisa. El pasado 28 de febrero de 2025 salió de la cárcel bajo el beneficio de libertad condicional, como parte de un proceso de excarcelaciones del gobierno cubano.

Familiares y activistas demandaron a las autoridades un informe sobre el estado legal actual de la detenida. Asimismo, señalaron que la joven requiere atención médica debido a los golpes sufridos durante el arresto de esta semana.