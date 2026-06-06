Familia exige conocer el paradero de joven golpeada y detenida por policías en La Habana

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Familiares de Yunaykis de la Caridad Linares no tienen idea de dónde y en qué condiciones está detenida la joven.

La exprisionera política del 11J fue arrestada esta semana junto a su padrastro, Luis Alberto Reyes, durante una protesta por los apagones en Santa Amalia, municipio de Arroyo Naranjo, en La Habana.

La activista Tania Tasé alertó en redes sociales que, según la información recibida por la familia, Linares fue trasladada inicialmente junto a otros detenidos al centro de procesamiento conocido como VIVAC. Sin embargo, mientras el resto permaneció allí, ella habría sido enviada a un lugar no precisado bajo la indicación de que iba "para psiquiatría".

"¿Dónde está Yuna?", cuestionó Tasé en una publicación. "No sabemos lo que eso significa. Ella no pudo decir dónde se encuentra."

La expresa política fue arrestada nuevamente este martes en medio de un operativo policial desplegado en la zona. Testigos denunciaron que efectivos de las llamadas "boinas negras" llegaron al lugar golpeando a varias personas mientras realizaban arrestos de vecinos que protestaban por los prolongados cortes eléctricos.

La falta de información sobre el destino de Linares ha incrementado la preocupación entre familiares y activistas, quienes desconocen si fue trasladada a una unidad policial, un centro de interrogatorios o una institución médica.

"Dejen el invento. Suéltenla. Es en su casa donde debe estar, junto a su familia. La atención médica que ella necesita es para atender la golpiza que recibió", escribió Tasé.

En declaraciones a Martí Noticias, un hermano de Yunaiky aseguró que tanto ella como su padrastro fueron golpeados durante el operativo policial.

"Ellos bajaron corriendo y acabando. Había más de 50 o 60 policías, entre uniformados y de civil", afirmó.

El familiar explicó que un joven detenido era conducido esposado por los agentes cuando Yunaiky se encontraba junto a otras personas frente a su vivienda. En ese momento, aseguró, los policías comenzaron a actuar contra quienes estaban en el lugar.

"Mi padrastro estaba durmiendo a mi hermanito chiquito cuando le avisaron que le estaban dando a su hija. Él salió corriendo diciendo que dejaran a su hija", contó.

"Ya a mi hermana le habían dado golpes los policías. Cuando mi padrastro salió a defenderla y a decir que dejaran a su hija, se le tiraron arriba varios hombres, lo tumbaron al piso y le dieron golpes", afirmó.

El hermano relató que observó parte de los hechos desde el techo de la vivienda y que descendió al ver la agresión. También indicó que todo ocurrió delante de familiares, incluido un menor de edad.

"Mi padrastro tiene la boca partida y la cara golpeada. Mi hermana está hinchada", denunció.

Según su relato, otras personas arrestadas durante los incidentes ya fueron liberadas, pero Yunaiky y su padrastro permanecen detenidos.

Yunaiky Linares fue una de las jóvenes condenadas por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11 de julio de 2021.

Tras su arresto sufrió desaparición forzada durante dos días, según denunciaron entonces sus familiares. Posteriormente enfrentó una petición fiscal de 17 años de prisión por sedición y fue condenada a 14 años de cárcel, sanción que más tarde fue reducida a ocho años.

El pasado 28 de febrero de 2025 fue excarcelada de la prisión de mujeres El Guatao, en Artemisa, como parte del proceso de excarcelaciones anunciado por el régimen cubano.

Familiares y activistas sostienen que la joven necesita atención médica por las lesiones sufridas durante el arresto y reclaman a las autoridades que informen de inmediato dónde se encuentra recluida y cuál es su situación legal.

"Nosotros no la vamos a dejar sola, ni a su familia. Tampoco vamos a permitir que en unos días caiga en el olvido", expresó Tasé. "Vamos a seguir denunciando hasta que Yuna sea liberada".

Hasta el momento, las autoridades cubanas no han ofrecido información pública sobre el paradero de Yunaiky Linares ni sobre los motivos de su posible traslado a una institución psiquiátrica.