OCDH pide a la Unión Europea crear un fondo para indemnizar a víctimas del régimen cubano

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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), con sede en Madrid, entregó este jueves una solicitud formal a las autoridades de la Unión Europea para que participen en la creación de un Fondo Internacional de Indemnización a las Víctimas de los Crímenes de Lesa Humanidad del régimen cubano.

La petición fue dirigida a las principales instituciones europeas, incluida la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y estuvo acompañada de un informe institucional que plantea que los bienes obtenidos de forma ilícita por las estructuras de poder en Cuba sean utilizados para reparar a las víctimas de la represión.

En declaraciones a Martí Noticias, el director ejecutivo del OCDH, Alejandro González Raga, explicó que la iniciativa busca movilizar todos los mecanismos disponibles en Europa para impulsar el proyecto.

“En esta petición que hicimos a la Unión Europea, lo que le estamos solicitando es que pongan a funcionar todas las herramientas que tienen en su poder para ayudar a establecer este fondo de indemnización para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad del gobierno cubano”, afirmó.

González Raga subrayó que el mecanismo no estaría limitado únicamente a ciudadanos cubanos.

“No tienen que ser necesariamente solo víctimas cubanas, pueden ser víctimas norteamericanas, pueden ser víctimas de cualquier otro país que hayan sido atropelladas, violadas en su derecho por el régimen cubano”, señaló.

Según explicó, la carta fue entregada en la sede de la Unión Europea en Madrid y también será enviada a los jefes de los grupos políticos del Parlamento Europeo.

“Esperamos que hoy se envíe, que lleguen las cartas también a todos los jefes de grupos del Parlamento Europeo y veremos qué responde la Unión Europea”, indicó.

La solicitud sostiene que los recursos para el fondo podrían provenir de bienes y activos vinculados al conglomerado militar GAESA que hayan sido congelados por sanciones internacionales. El OCDH cita estimaciones del Departamento de Estado de Estados Unidos según las cuales los activos ilícitos de esa estructura en el exterior podrían alcanzar hasta los 20.000 millones de dólares.

“Es un patrimonio extraído del sudor de los cubanos”, denunció González Raga en la nota de prensa difundida por la organización.

La propuesta se produce tras las recientes medidas adoptadas por la administración estadounidense contra GAESA y otras entidades vinculadas al régimen cubano. El OCDH considera que la Orden Ejecutiva 14404, emitida el 1 de mayo de 2026, así como las sanciones posteriores del Departamento del Tesoro, han abierto una oportunidad para identificar y recuperar activos congelados.

“Cada dólar congelado a GAESA es un dólar disponible para reparar a las víctimas”, señala el documento.

La organización argumenta que la Unión Europea dispone ya de instrumentos jurídicos para impulsar esta iniciativa, entre ellos la cláusula de derechos humanos contenida en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación con Cuba, el Régimen Global de Sanciones de la Unión Europea en materia de Derechos Humanos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Sin embargo, González Raga considera que el principal obstáculo es político.

“Evidentemente, la Unión Europea y también el Gobierno de los Estados Unidos tienen todas las herramientas para la creación de ese fondo. Lo que está faltando es la voluntad política en Europa”, declaró.

El OCDH también pidió a Bruselas activar la cláusula de derechos humanos del acuerdo con Cuba, imponer sanciones individuales a responsables de la represión, coordinar con Washington el rastreo de activos de GAESA localizados en jurisdicciones europeas y participar como miembro fundador del futuro fondo de indemnización.

“Reparar con los bienes malversados no es venganza: es restablecer el orden moral que el crimen quebró. Europa fue concebida como una comunidad de valores, no solo de intereses; ha llegado el momento de demostrarlo”, concluyó.

La organización hizo además un llamado a ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil a respaldar la iniciativa mediante la firma de un manifiesto de adhesión disponible en el sitio web Primavera Negra.