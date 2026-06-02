Mayo, un mes encedido de protestas en Cuba y 37 muertes por violencia

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El Observatorio Cubano de Conflictos (OCC), de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, registró 1.311 protestas, denuncias y expresiones de descontento en mayo de 2026, un mes marcado por la oleada más prolongada de protestas callejeras que se recuerde recientemente en la isla.

Según el informe divulgado por la organización, entre el 11 y el 31 de mayo ocurrieron 46 manifestaciones presenciales, la mayoría motivadas por los prolongados apagones que afectan a gran parte del país.

Rolando Cartaya, director de proyectos de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, dijo a Martí Noticias que las protestas ocurrieron en un contexto de creciente represión y desgaste social.

"El quinto mes del año fue el escenario de la oleada más larga de protestas callejeras que se recuerda en la isla, cerrando con una en la calle Monte de La Habana, donde los manifestantes corearon libertad durante minutos y partiendo la palabra en sílabas: ´libertad, libertad", señaló.

De acuerdo con el investigador y periodista, "estos retos al poder tuvieron lugar a pesar del agotamiento físico y mental de los cubanos, que han soportado apagones de veinte a veinticuatro horas en la capital y aún mayores en el interior, y a pesar del reforzamiento de la represión", afirmó.

El informe indica que durante mayo se registraron 186 incidentes represivos, frente a los 175 reportados en abril. Sin embargo, lejos de disminuir las expresiones de descontento, la organización observó un incremento significativo de los llamados "desafíos al Estado policial".

"No obstante, esa vuelta de tuerca a la represión parece haber provocado el efecto contrario al que el régimen deseaba. Los desafíos al Estado policial crecieron un 42 por ciento de un mes a otro, de 305 a 527", explicó Cartaya.

Las protestas se extendieron por todos los municipios de La Habana y también alcanzaron localidades del interior del país, entre ellas Antilla, el reparto Zayas y La Piquita, en Holguín, así como Micro 3, El Salao y el Mercado de Los Pinos, en Santiago de Cuba.

El OCC señaló que los apagones fueron uno de los principales detonantes del malestar social. Los déficits de generación eléctrica superaron los 2.000 megavatios en algunos momentos y llegaron a dejar sin servicio eléctrico a cerca del 70 por ciento del país.

Además de las manifestaciones callejeras, el informe recoge numerosas denuncias relacionadas con el deterioro de los servicios públicos. El observatorio contabilizó 144 protestas y denuncias vinculadas a este sector y destacó el impacto psicológico de la crisis energética sobre la población.

Según el reporte, una encuesta realizada por especialistas en salud mental concluyó que el 55,4 por ciento de los encuestados presentó niveles extremadamente graves de depresión, mientras que el 66 por ciento mostró ansiedad severa, principalmente asociada a los prolongados cortes eléctricos.

La organización también registró 132 denuncias relacionadas con problemas sociales, 129 vinculadas a la inseguridad ciudadana, 79 sobre el deterioro del sistema de salud pública, 75 relacionadas con la alimentación y la inflación, y 42 asociadas a la crisis de la vivienda.

En materia de seguridad ciudadana, el informe documentó la muerte de 37 personas por hechos de violencia criminal, social, intrafamiliar o de género durante mayo. También reportó un incremento de los robos violentos de motorinas y triciclos eléctricos, en medio de la crisis del transporte y la escasez de combustible.

Respecto a la alimentación, el OCC destacó que el 79,4 por ciento de los hogares cubanos destina el 80 por ciento o más de sus ingresos a la compra de alimentos, según informes citados por la organización.

Cartaya también destacó el papel de las redes sociales como espacio para expresar el creciente descontento popular.

"Las redes sociales fueron marco de fuertes reacciones de los cubanos a la retórica de los dirigentes comunistas, así como de una creciente aceptación de que no les queda otra opción que una intervención estadounidense para poder romper el inmovilismo y acabar con el sufrimiento del pueblo de la isla", afirmó.

El informe concluye que, pese al endurecimiento de la represión y a las difíciles condiciones de vida, las expresiones de inconformidad ciudadana continúan creciendo en Cuba, impulsadas por la crisis energética, el deterioro de los servicios básicos y el empeoramiento de la situación económica y social del país.