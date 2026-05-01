Aumenta inseguridad ciudadana en Cuba en abril, con alza de delitos violentos, según informe

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La inseguridad ciudadana en Cuba registró un fuerte incremento en abril de 2026, con 185 incidentes reportados, casi el doble que el mes anterior, según el más reciente informe del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC).

El reporte sitúa este fenómeno como el segundo mayor foco de conflictividad en la isla y advierte sobre un deterioro sostenido de la seguridad en medio de una crisis multidimensional marcada por la escasez, los apagones prolongados y la debilidad institucional.

De acuerdo con el OCC, al menos 40 personas murieron en hechos violentos durante el mes, incluidos asesinatos, feminicidios y conflictos intrafamiliares. Entre los casos más impactantes figuran el asesinato de una familia de tres personas en Santa Clara, en Villa Clara, y el de una madre y su hija de 12 años en Batabanó, Mayabeque, presuntamente a manos de la expareja de la mujer.

El informe detalla que la violencia no solo responde a hechos delictivos, sino también a tensiones sociales y familiares, en un contexto de deterioro de las condiciones de vida. En marzo, por ejemplo, siete de los victimarios registrados eran familiares de las víctimas, una tendencia que se mantiene.

El OCC documenta además un aumento significativo de robos, asaltos y estafas, muchos de ellos facilitados por la falta de electricidad, que deja barrios enteros a oscuras y vulnerables. En zonas como El Vedado, en La Habana, se reportaron robos de teléfonos en plena vía pública, así como asaltos con armas blancas y de fuego.

En el Reparto de los Médicos, en San José de las Lajas, los apagones casi permanentes han derivado en asaltos nocturnos frecuentes, lo que ha obligado a vecinos a encerrarse temprano por temor a la delincuencia.

Solo en abril se registraron 50 delitos de latrocinio —que incluyen robos, hurtos y asaltos—, con 21 ataques violentos, algunos de ellos ejecutados por grupos armados que irrumpen en viviendas o interceptan a las víctimas en calles y carreteras.

Entre los hechos documentados figura el asesinato de un hombre que intentó proteger a su hijo durante un robo en Matanzas, así como el ataque a un anciano ganadero en Las Tunas, golpeado brutalmente por varios asaltantes que buscaban robarle su ganado y pertenencias.

El informe también alerta sobre el incremento de robos en viviendas habitadas, incluso mientras los residentes dormían, y señala que en varios casos han sido los propios vecinos quienes capturan a los presuntos delincuentes, lo que refleja una creciente desconfianza en la respuesta de las autoridades.

Otro fenómeno en alza es el robo de animales para su sacrificio y venta en el mercado informal, así como las estafas digitales vinculadas a aplicaciones móviles y operaciones bancarias.

El OCC subraya que este repunte de la inseguridad ocurre en medio de una profunda crisis económica, caracterizada por la escasez de alimentos, el aumento de precios y la falta de servicios básicos. Los apagones, en particular, son señalados como un factor que agrava la percepción de vulnerabilidad, al facilitar la acción de los delincuentes y limitar la capacidad de respuesta.

Asimismo, el informe recoge testimonios de ciudadanos que describen un ambiente de creciente temor e indefensión, en el que la violencia y la impunidad afectan cada vez más la vida cotidiana.

El Observatorio concluye que se consolida un patrón de violencia, desprotección y debilitamiento del tejido social en Cuba, en un escenario donde las condiciones estructurales continúan deteriorándose y sin señales claras de mejoría a corto plazo.