Violencia armada en Cuba: Encapuchados asaltan fábrica de helados en Cárdenas

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El estricto control estatal sobre las armas de fuego, la prohibición de su posesión por civiles, así como de la comercialización libre, no ha impedido que se usen cada vez con más frecuencia en hechos delictivos.

Un asalto a plena luz del día a una fábrica de helados en Cárdenas, en el que se involucró, al menos un arma de fuego generó alarma en la población ante el notable aumento de la delincuencia que ha escalado hasta el uso de armas de fuego.

“Eso fue el domingo a las cuatro de la tarde. En la calle Amistad. Cuatro hombres jóvenes encapuchados fueron a asaltar a una heladería particular. Tenían un revólver. Había mujeres trabajando en esa heladería. Les robaron las prendas y el dinero y a un hombre lo amarraron”, relató a Martí Noticias, Havier Herbello Peraza Cárdenas, residente en la localidad.

Josefina Abrante, una vecina de la localidad, lamentó la falta de transparencia de las autoridades y la prensa que obliga a la población a enterarse de un acontecimiento como ese por el rumor popular.

El allanamiento y robo, sucedido en la colonia Nuevo Progreso del municipio matancero, reavivó el debate sobre la creciente desprotección de la población y la ineficiencia policial.

“Este es un negocio privado con bastante venta. Inclusive el dueño, o la persona que está a cargo, viaja al extranjero para traer materia prima”.

Tras el asalto, se desplegó un operativo de las fuerzas policiales y del Ministerio del Interior (MININT), incluyendo la presencia de unidades especializadas y perros de búsqueda, reportaron usuarios en redes sociales.

Aunque fuentes indicaron la captura de al menos uno de los cuatro implicados, el hecho evidenció la delincuencia en la zona.

Este incidente no es aislado. Cárdenas, y la provincia de Matanzas en general, han registrado una preocupante frecuencia de asaltos con armas blancas y de fuego, poniendo en duda la supuesta exclusividad de estos armamentos en manos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y el MININT.

Los comentarios en las redes sociales reflejan una profunda sensación de inseguridad e impunidad en Cárdenas, señalando que la delincuencia ha escalado a niveles incontrolables. Los usuarios critican la ineficiencia de las autoridades y la "flojera" de las leyes, denunciando un ciclo de "puerta giratoria" donde los criminales son liberados a los pocos días de ser capturados.

Además, consideran que la violencia y el consumo de drogas ocurren a plena luz del día en lugares públicos sin que existan consecuencias. Existe un reclamo generalizado para que el gobierno intervenga con medidas más severas, como juicios ejemplarizantes y condenas drásticas, acusando a las autoridades de intentar ocultar o minimizar la realidad de la inseguridad ciudadana que hoy afecta a toda la isla.

En marzo de 2025, las autoridades reforzaron la supervisión de armas, municiones y accesorios ante el aumento de la violencia y el contrabando, centralizando la propiedad en el Estado y las fuerzas militares.

El Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana registró un aumento en la criminalidad durante 2025, señalando que la inseguridad se duplicó, con un incremento notable en robos y asaltos violentos que afectan principalmente al sector privado y a ciudadanos vulnerables.