The Wall Street Journal destaca a Alcántara y Osorbo como los presos políticos más prominentes de Cuba

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Los presos políticos más prominentes de Cuba son un rapero y un artista visual, afirmó The Wall Street Journal, al destacar la situación de Maykel “Osorbo” Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara.

El diario resalta el papel de ambos como figuras clave de la disidencia cultural cubana y el hecho de que los dos artistas estén en cárceles de máxima seguridad desde 2021.

"Hace cinco años, el rapero cubano Maykel "Osorbo" Castillo coescribió una canción titulada "Patria y Vida", que se convirtió en un himno de las protestas juveniles que sacudieron la isla aquel año. Posteriormente, la canción ganó dos premios Latin Grammy", recuerda la publicación.

"También lo llevó a la cárcel, donde, poco tiempo después, se le unió su estrecho colaborador, el artista performático Luis Manuel Otero", agrega el reporte de los periodistas José de Córdoba y Santiago Pérez, quienes subrayan cómo estos dos artistas se han convertido en los rostros más visibles de la represión en la isla.

El prestigioso medio estadounidense recuerda que ambos forman parte de los más de 1200 prisioneros políticos encarcelados por el régimen castrista.

El “Osorbo” coescribió la canción “Patria y Vida”, que se convirtió en el himno de las protestas antigubernamentales de 2021. El tema ganó dos Latin Grammy y simbolizó el hartazgo de varias generaciones de cubanos por el sistema comunista que gobierna la isla desde 1959.

El artículo de WSJ llega en un momento clave, cuando Cuba ha anunciado liberaciones masivas de presos, más de 2.000 en total, en el contexto de negociaciones con Estados Unidos, pero los nombres de Osorbo y Otero siguen ausentes de las listas o no han sido liberados, a pesar de su alto perfil internacional y las demandas de organizaciones de derechos humanos.

La Gaceta Oficial de Cuba publicó esta semana el listado completo de los beneficiados por el indulto anunciado en abril por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, una medida que abarca a 2.010 sancionados y que fue presentada por las autoridades como un "gesto humanitario y soberano".

Organizaciones como Prisoners Defenders, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han criticado la opacidad del proceso, señalando que la mayoría de presos políticos no fueron incluidos.

Las condenas a prisión

Luis Manuel Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, justo antes de sumarse a las protestas del 11J en el Malecón habanero, tras publicar un video anunciando su participación y llamando a los cubanos a sumarse al estallido que se extendió a más de 60 ciudades y localidades en toda la isla. En junio de 2022, un tribunal cubano lo condenó a cinco años de prisión en un juicio a puerta cerrada. Los cargos principales fueron ultraje a los símbolos de la patria (por performances considerados ofensivos contra la bandera nacional), desacato y desórdenes públicos.

Organizaciones como Amnistía Internacional y Cubalex lo consideran preso de conciencia. Su condena, que oficialmente expira en julio de 2026, ha sido ratificada por el Tribunal Supremo Popular de La Habana en abril de 2026, rechazando recursos de apelación pese a que ya habría cumplido el tiempo de prisión provisional. Otero ha realizado múltiples huelgas de hambre en prisión y continúa creando arte desde su celda en la prisión de máxima seguridad de Guanajay.

El rapero Maykel “Osorbo” Castillo fue arrestado el 18 de mayo de 2021. En junio de 2022, el mismo juicio a puerta cerrada lo sentenció a nueve años de prisión. Los cargos incluyen desacato, desórdenes públicos, ataque y difamación de instituciones, organizaciones, héroes y mártires. Sus acciones consideradas delictivas abarcan publicaciones en redes sociales con contenido de protesta, participación en manifestaciones y la propia creación e interpretación de “Patria y Vida”.

El ganador de dos Premios Latin Grammy cumple su condena en la prisión de máxima seguridad Kilo 5 y Medio (o Kilo 8) en Pinar del Río, donde ha enfrentado amenazas, aislamiento y castigos adicionales.