Preso político Walfrido Rodríguez Piloto pone fin a huelga de hambre

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El preso político Walfrido Rodríguez Piloto depuso la huelga de hambre que había iniciado a finales de abril en la Prisión de Jóvenes de Occidente, conocida también como Ivanov, en el Cotorro, La Habana.

Su hermana, quien pudo visitarlo este miércoles, le comunicó la noticia al opositor exiliado José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR), quien a su vez ofreció las declaraciones a Radio Martí.

"Llevaba más de 30 días en huelga de hambre, exigiendo libertad y denunciando los abusos contra los presos políticos en Cuba", señaló Díaz Silva.

De la prisión Ivanov fue trasladado a la sala de Penados del Hospital Enrique Cabrera, en Boyeros, donde según el líder del MONR "permanecía esposado a una cama, extremadamente débil y bajo fuerte vigilancia" de las autoridades.

Díaz Silva añadió que activistas del MONR que visitaron al preso político en el hospital supieron por un enfermero que Rodríguez Piloto llegó a ese centro de salud en estado delicado, muy delgado y conectado a suero. El opositor denunció que el hospital "se negó a ofrecer información clara sobre su estado".

Rodríguez Piloto, de 59 años, es activista y miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República. Actualmente cumple una condena de 10 años de privación de libertad por los delitos de desórdenes públicos y desacato, tras ser arrestado por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en la localidad de El Palenque, municipio La Lisa, en La Habana.

"Hoy este patriota ha decidido seguir viviendo y continuar la lucha por la libertad de Cuba", concluyó Díaz Silva.

(Con reporte de Ivette Pacheco para Radio Martí)