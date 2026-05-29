Machado propone negociación para una transición democrática y nuevas elecciones en Venezuela

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La líder opositora María Corina Machado asumirá la conducción de una eventual negociación política con el régimen interino encabezado por Delcy Rodríguez, según establece el denominado “Manifiesto de Panamá”, documento suscrito por dirigentes de la oposición democrática venezolana durante un encuentro celebrado en la capital panameña.

El acuerdo reúne a Machado, Edmundo González Urrutia, la Plataforma Unitaria Democrática, la Alianza Con Vzla y otros sectores políticos y sociales que buscan construir una hoja de ruta para la transición democrática en Venezuela.

El documento plantea avanzar simultáneamente en una negociación política y en la construcción de un Gran Acuerdo Nacional que incorpore a partidos, gremios, sindicatos, universidades, iglesias y organizaciones de la sociedad civil.

Omar González, miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, explicó que el objetivo central del acuerdo es articular a los distintos sectores democráticos en torno a una estrategia común para lograr una transición política.

Según indicó, Machado encabezará las conversaciones que puedan desarrollarse con las autoridades venezolanas, apoyada por expertos, técnicos y representantes políticos.

De acuerdo con el documento, la negociación tendría como puntos fundamentales la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral independiente, la definición de un cronograma electoral y la realización de elecciones presidenciales libres, transparentes, verificables y con observación internacional.

El manifiesto también plantea la liberación de los presos políticos, el retorno seguro de los exiliados, la restitución plena de las libertades públicas y el desmantelamiento de estructuras represivas y grupos armados irregulares, como parte de las condiciones necesarias para avanzar hacia la normalización democrática del país.

Asimismo, el documento respalda el denominado Plan de Tres Fases impulsado por el gobierno de Estados Unidos para la recuperación democrática de Venezuela y propone la construcción de un “Gran Acuerdo Nacional para la Recuperación de la República”, bajo el liderazgo político de María Corina Machado y Edmundo González Urrutia.



