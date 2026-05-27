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Congresista Salazar advierte a La Habana: “El régimen castrista se acabó” (VIDEO)

La congresista María Elvira Salazar junto a la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, durante evento en el Padrón Campus, de Miami. (OCB)
La congresista María Elvira Salazar junto a la presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, durante evento en el Padrón Campus, de Miami. (OCB)

Sumario

  • La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró que la presión de Estados Unidos contra Cuba continuará aumentando y afirmó que Washington no descarta ninguna opción frente al régimen cubano.
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La congresista republicana María Elvira Salazar aseguró en Miami que la administración de Donald Trump mantiene una política de máxima presión contra el régimen cubano y afirmó que Washington no descarta ninguna opción para acelerar una salida del castrismo del poder.

Durante una feria laboral realizada en el Miami Dade College, en el Padrón Campus de La Pequeña Habana, Salazar dijo que el mensaje de la Casa Blanca hacia La Habana es directo y que la familia Castro debe entender que “el juego se acabó”.

La legisladora cubanoamericana comparó la situación de Cuba con el caso de Venezuela y sostuvo que el gobierno estadounidense está enviando una advertencia final al círculo de poder en la isla.

Congresista María Elvira Salazar advierte a La Habana: “el régimen castrista se acabó”
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Congresista María Elvira Salazar advierte a La Habana: “el régimen castrista se acabó”
by Martí Noticias | Martinoticias.com

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Salazar también se refirió a Venezuela y aseguró que Estados Unidos no busca una ocupación, sino respaldar un proceso de liberación que, según dijo, debe conducir a elecciones libres y transparentes el próximo año.

La congresista afirmó que Washington mantiene su apoyo a una transición política en Venezuela y mencionó una ruta basada en estabilización, recuperación y transición.

En sus declaraciones, Salazar también habló sobre Colombia y pidió a los votantes rechazar opciones de izquierda, al advertir que un eventual triunfo de sectores afines al presidente Gustavo Petro representaría, según ella, un retroceso para ese país.

Las declaraciones se producen en medio del endurecimiento del discurso de Washington frente a Cuba, Venezuela y otros gobiernos de la región señalados por la Casa Blanca como autoritarios.

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